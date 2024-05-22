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Маршруты некоторых автобусов изменили в Павлодаре

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Автобус маршрута 52 в Павлодаре
Автобус. Фото: instagram.com/akimat.pavlodar/

В Павлодаре из-за проведения работ по укладке асфальта 22, 23 и 24 мая в схемы некоторых автобусных маршрутов внесены изменения, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщается в официальном аккаунте акимата в Instagram, 22, 23 и 24 мая с 7 часов утра до 8 часов вечера будет перекрыт участок улицы Естая (северная сторона) от улицы Малайсары до улицы Катаева, без перекрытия перекрестков улиц Естая и Катаева и Естая и Малайсары батыра.

Автобусные маршруты № 3, 57 при движении с востока на запад едут прямо по улице Малайсары батыра, затем поворачивают налево на улицу Катаева, после этого выезжают направо на улицу Естая и далее по маршруту.

Автобусные маршруты № 41, 52 при движении с востока на запад едут прямо по улице Малайсары батыра, затем поворачивают направо на проспект Нурсултана Назарбаева и далее по маршруту.

Ранее сообщалось, что в Астане из-за дорожных работ на проспекте Туран временно внесены изменения в схемы движения четырех автобусных маршрутов.

Также в столице на постоянной основе изменилась схема движения двух автобусных маршрутов - №48 и №51. Изменения вступили в силу с 8 мая.

А в Алматы на двух маршрутах обновили подвижной состав, при этом увеличили и количество автобусов на каждом из них. На линию вышли новые 12-метровые автобусы марки Golden Dragon, оснащенные современной комплектацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2104965-marshruty-nekotoryh-avtobusov-izmenili-v-pavlodare/

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