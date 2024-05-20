У ряда автобусов в Астане изменились схемы движения

В Астане из-за дорожных работ по проспекту Туран внесены изменения в схемы движения четырех автобусных маршрутов, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems.

Как сообщили представители транспортной организации, в Астане временно были внесены изменения в схемы движения маршрутов №26, №27, №40 и №42.

Согласно схеме, приведенной ниже, ремонтные работы проводятся на проспекте Туран недалеко от стадиона "Астана Арена". Объезд закрытого участка будет осуществляться по улицам Керей-Жанибек хандар и Кабанбай батыра.

В связи с этим жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим – более 200 улиц.

В акимате уже предупреждали, что в связи с проведением среднего ремонта дорожного полотна на улице Абат-Байтак на участке от улицы Байсеитовой до улицы Байсековой будет полностью перекрыто движение с 17 по 25 мая.

А до 26 мая движение перекрыли по переулку Жарсуат – на участке от улицы Фахд бен Абдулл Азиз до улицы М. Джалиля.

Ранее также сообщалось, что с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова планируется частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.

Кроме того, до конца ноября полностью перекрыто движение по одному из участков на улице Сыганак – здесь будут строить одну из станций LRT. Для водителей будет недоступен участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан в обе стороны.

Также из-за среднего ремонта дорог на участке проспекта Тауелсиздик в Астане до июня частично перекрыто движение.