Люди перекрыли трассу, требуя разговора с чиновниками в Алматинской области

Жители села, расположенного на трассе Алматы - Жетыген, перекрыли дорогу и отказались уходить оттуда, пока не приедут чиновники, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказали сельчане журналистам, перекрыть участок трассы их вынудила недавняя трагедия, когда грузовик протаранил остановку с людьми.

"Лет пять тому назад тоже три человека сбили – и сбежали водители. Это не в первый раз. Эту зебру ночью не видно. Тут носятся КамАЗы, МАЗы, частные легковые машины со скоростью 180-200 км. Требуем, чтобы на каждом повороте на садоводческое общество поставили зебры, пешеходки, освещение. И чтобы скорость мерили", - заявила местная жительница Нурия Романенко.

Среди перекрывших дорогу людей были и дети. Из-за возмущенных сельчан на трассе образовались километровые пробки.

Люди отказывались уходить с дороги, пока не приедут представители акимата. Сельчане заявляют, на автодороге вообще нет света. В ночное время водители не видят ни дорожных знаков, ни остановок, ни пешеходов. Кроме освещения, требовали установить вдоль трассы камеры видеонаблюдения «Сергек» и «лежачих полицейских».

"Машины идут с большой скоростью. Мотивируют тем, что это не поселок. Здесь не положено сбрасывать скорость и так далее. «Лежачих полицейских» здесь не катают. Родители сопровождают своих детей, за руку переводят через дорогу. По-другому здесь никак.

Машины не останавливаются принципиально. Люди либо включают фонарики, когда переходят дорогу, либо светоотражающую одежду надевают, чтобы видно было", - рассказывает Валерий Талашкин.

Среди возмущенных и супруга погибшего мужчины. Перизат Кузербаева потеряла самого близкого человека две недели назад, когда грузовик врезался в остановку с людьми.

Перизат рассказывает: ее 33-летний муж был единственным кормильцем в семье, работал на заводе по производству мороженого. Трое несовершеннолетних детей остались без отца.

"Когда я услышала об этом, я подумала: "Хоть бы мой муж остался в живых". У нас трое детей: старшему восемь лет, среднему – шесть, младшему исполнится три года. Даже в день похорон они спрашивали: "А папа не придет? Где он?" Как мне сказать, что папа больше не придет?" - плачет Перизат.

Несмотря на возмущение водителей, сельчане отказывались уйти с дороги. Полицейским тоже не удалось с ними договориться. В итоге местные все же дождались чиновников.

"Освещение дорожных знаков будет в ближайшие… Ну, у нас в предписании написано: до 13 июня. Но мы постараемся до 10-го все установить. Камеры «Сергек» – это будет по отдельной программе до конца года, по этапному финансированию будут устанавливать. Освещение по улице будет в следующем году в рамках среднего ремонта только, по всей протяженности", - заверил главный специалист управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области Алмас Данияров.

А пока сельчанам придется переходить дорогу с фонариками в руках, чтобы обратить на себя внимание водителей.

Источник: КТК

Напомним, в ночь на 12 мая в Алматинской области водитель грузовика въехал в остановку и сбил насмерть двух человек. Еще три человека попали в больницу.

В полиции сообщили, что мужчина сел за руль в пьяном виде. Полицейские, патрулировавшие поселок, потребовали остановить авто, но водитель проигнорировал требование, а после - "влетел" в остановку.

Позже очевидцы рассказали страшные подробности аварии. По их словам, одному из пострадавших в результате наезда оторвало ногу.

Тогда сельчане заявляли, что трагедии можно было избежать. По словам местных, в селе, где случилась авария, нет уличного освещения и светофоров, поэтому в ночное время водители не видят пешеходов.