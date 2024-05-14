"Дорога не освещается": очевидцы о смертельной аварии на остановке в Алматинской области

На днях пьяный водитель грузовика въехал в остановку в Алматинской области - погибли два человека. Еще трое находятся в больнице, врачи сражаются за их жизни, передает сайт телеканала КТК.

Трагедия случилась вечером в Байсерке. По словам очевидцев, пятеро рабочих ожидали автобус, который должен был отвезти их на предприятие. В какой-то момент на дороге появился грузовик, который, как заявили свидетели, ехал на огромной скорости. Многотонная машина влетела в остановку.

Два человека погибли на месте аварии.

Полицейские сейчас изучают жуткие кадры смертельного ДТП. Известно, что стражи порядка заметили подозрительную машину и потребовали остановиться.

49-летний водитель нагло проигнорировал патрульных и попытался скрыться, однако не справился с управлением - два человека погибли, трое - в больнице.

"Как мы услышали про аварию, сразу прибежали сюда. У парня оторвало ногу. У девушки повреждена тазобедренная часть. Говорят, она в коме", - рассказывает Перизат Мусабаева.

Очевидцы рассказывают, что четверо мужчин и девушка работали на заводе по производству мороженого. В ДТП пострадали двое мужчин 24 и 49 лет, а также 22-летняя девушка - она находится в реанимации.

"Девочка 2002 года рождения - тяжелая сочетанная травма, черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом 3-го, 4-го ребра, закрытый перелом костей таза, с травматическим шоком была госпитализирована в отделение реанимации. Сейчас, в данный момент, состояние тяжелое, стабильное. Двое пациентов 2000 года и 75-го года рождения - оба находятся в средней степени тяжести в отделении травматологии", - рассказал замдиректора по лечебной части Илийской центральной районной больницы Нурлан Ажибеков.

Еще два человека погибли. Рассказывают, что у одного из них осталась семья: жена и трое несовершеннолетних детей.

"Живет на нашей улице мальчик, парень, у него трое детей, Нурсултан и сестренка в тяжелом состоянии. Парень - я бы не сказала, что он плохой. Очень молодой, все время работает. Она с тремя детьми дома. Ну так: "Здравствуйте". Меня подвозил пару раз", - рассказала об одном из погибших местная жительница Нургуль Молдахметова.

Свидетели смертельной аварии уверяют, что трагедии можно было избежать. Как говорят местные, в Байсерке нет уличного освещения и светофоров. По их словам, в ночное время водители не видят пешеходов.

"Эта дорога не освещается. Здесь наши дети выходят на остановку, на развозку. Люди выходят на развозку. Машины даже не скидывают скорость. Хотя здесь есть пешеход и знак. Но здесь освещения ночью нет. Здесь соседние дачи. Здесь очень много детей переходит дорогу. Понимаете? Очень страшно за своих детей. Даже взрослые боятся. Машины не останавливаются. Так здесь они проносятся. Здесь нужны камеры и освещение", - заявила жительница села Айнаш Беспаева.

В настоящий момент водитель грузовика задержан, возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения. Он находится в изоляторе временного содержания - ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Источник: КТК.

Напомним, в минувшие выходные в Байсерке произошла смертельная авария. Подробности произошедшего озвучил начальник ДП региона Бауржан Аленов. По его словам, при патрулировании поселка Байсерке у полицейских экипажа "Беркут-35" вызвала подозрение машина "ЗИЛ-131".

Сообщалось, что водитель проигнорировал требование патрульных об остановке и пытался скрыться от преследования. В результате 49-летний мужчина, управлявший грузовым автомобилем, на скорости въехал в автобусную остановку на 32 км автодороги "Алматы-Жетыген".

Согласно результатам медицинского освидетельствования, нарушитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

В результате ДТП погибли двое, еще трое оказались в больнице.