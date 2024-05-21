Паводки в Казахстане: как в Кульсары оценивают ущерб подтопленного имущества

Более 600 жителей Кульсары получили результаты оценки ущерба подтопленного имущества, передает NUR.KZ со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

В соответствии с поручением премьер-министра РК, оценка пострадавшего имущества жителей Кульсары ведется в круглосуточном режиме. До конца текущей недели планируют завершить эту работу.

В числе пострадавших - жительница микрорайона 4 ауыл Гульфайруз Абирова. Пострадавший в результате паводков дом прошел оценку специалистов.

"5 апреля мой двор затопило и дом обрушился, он был из саманного кирпича. Специальная комиссия признала его аварийным. Сегодня я получила результат оценки своего имущества - сумма меня вполне устраивает. Выражаю благодарность государству за помощь и поддержку, что нас не оставили нас одних в сложный момент", - поделилась Гульфайруз Абирова.

Другая жительницы Кульсары, Айгуль Ихсанова, уже приступила к ремонту своего жилища.

"Нам провели дезинфекцию, приходила оценочная комиссия, провели техническую экспертизу. 15 мая мне принесли результаты оценки - я с ними ознакомилась и дала согласие на выплату денежной компенсации. 17 мая вечером мне уже выплатили средства. Этой суммой я вполне удовлетворена", - рассказала Айгуль Ихсанова.

В настоящее время на базе школы №20 в Кульсары проводятся разъяснительные работы с жителями, чьи дома были признаны аварийными. Пострадавшим от паводков предоставляется информация по выплатам денежных компенсаций. Всего ее получили более 800 человек.

По телефону были даны разъяснения 200 жителям Кульсары.