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"Вообще не ценят": алматинцев будут наказывать за фотосессии в цветочных клумбах (видео)

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Тюльпаны
Тюльпаны. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жителей и гостей Алматы будут наказывать за фотографии в клумбах цветов - в попытке заснять красивый кадр люди вытаптывают растения, передает сайт телеканала КТК.

Специалисты, занимающиеся озеленением Алматы, недовольны поступками горожан. Ради эффектных селфи горожане затаптывают целые клумбы и срывают растения, которые высаживают для украшения улиц. После таких "фотографов" остаются лишь вытоптанные места.

На это обратили внимание не только местные власти, но и другие горожане. Они признаются, что не раз делали замечания, но толку никакого нет.

"Видел, как вытаптывают клумбы, цветы. Я к этому отношусь отрицательно. Потому что цветы – это некий труд человека, который вложен в природу. Парки, все такие места, они обычно как лицо города. Какой-то человек с другой страны приедет – ну некрасиво будет смотреться, если цветы затоптаны. Сразу у людей будет складываться мнение о нашей стране", - поделился горожанин Дамир Нуртлеу.

А некоторые после фотосессий в привлекательных местах еще устраивают пикники и там же бросают мусор.

"Я считаю, что вытаптывать цветы – это неправильно. А фотографироваться – это, считаю, нормально. Потому что все-таки это продвижение страны. Я считаю, что надо их просто огородить, и все. Небольшие, маленькие заборчики поставить", - поделился другой алматинец Айбар Муратулы.

Возмущаются и рабочие, которые высаживают цветы. Их труд обесценивают не только охотники за селфи, но и те, кто не следит за своими собаками.

"Например, в парках сажаем цветы в надежде, что они будут радовать своим видом. А некоторые приходят и вытаптывают сами или с собаками. На наши замечания особо не реагируют. Получается, наш труд вообще не ценят", - считает сотрудница подрядной организации Женисгуль Нуртамбек.

Телеканал отмечает, что за селфи можно поплатиться. После массовых возмущений в соцсетях сотрудники управления экологии и окружающей среды напомнили: порча растений в общественных местах предусматривает штрафы от 73 тысяч тенге.

Как рассказали в управлении экологии и окружающей среды Алматы, согласно действующему законодательству, за нарушение правил благоустройства предусмотрена административная ответственность:

  • на физических лиц – в размере 20 МРП,
  • на субъекты малого предпринимательства – 30 МРП,
  • среднего предпринимательства – 40 МРП и на субъекты крупного предпринимательства – в размере 100 МРП.

Вот только целенаправленно нарушителей никто не ловит. Штраф могут выписать, если полицейские поймают хулигана с поличным или увидят подобные фото в интернете.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2100623-voobshche-ne-cenyat-almatincev-budut-nakazyvat-za-fotosessii-v-cvetochnyh-klumbah-video/

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