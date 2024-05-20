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Сколько стоит стать банкротом, рассказали казахстанские налоговики

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Мужчина вывернул карманы
Банкрот. Иллюстративное фото: RunPhoto/Getty Images

О процедуре банкротства физических лиц говорили на брифинге РСК. Спикер рассказал, сколько стоит юридическое сопровождение этой процедуры, передает корреспондент NUR.KZ.

Отвечая на вопросы журналистов, руководитель управления по работе с несостоятельными должниками Департамента государственных доходов по городу Алматы Айдос Будугулов пояснил, что внесудебное банкротство - процедура бесплатная и проводится через подачу заявления в приложении "e-Salyq Azamat".

"А судебное банкротство проводят финансовые управляющие. Это администраторы, осуществляющие процедуру банкротства юридических лиц и ИП, профессиональные бухгалтеры, юридические консультанты, аудиторы.

Услуги финансовых управляющих платные, и оплата услуг производится за счет имущества должника (1 МЗП за месяц, в 2024 году - 85 тыс. тенге). Для категории социально уязвимых слоев населения, у которых отсутствует на правах собственности имущество, процедура бесплатная за счет средств бюджета государства", - рассказал Айдос Будугулов.

Также он добавил, что сейчас в Алматы признаны банкротами 1134 гражданина.

Напомним, недавно вице-министр финансов Ержан Биржанов на пресс-конференции в Астане рассказал, почему некоторым казахстанцам отказывают в банкротстве.

А Всемирный банк раскритиковал процедуру банкротства в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2103575-skolko-stoit-stat-bankrotom-rasskazali-kazahstanskie-nalogoviki/

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