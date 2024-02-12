Семья погибшего пожарного выиграла суд против ДЧС ЗКО

Семья погибшего сотрудника пожарной части восстановила свое право на получение жилья и иных льгот, передает NUR.KZ со ссылкой на Западно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, сотрудник пожарной части погиб 18 сентября 2020 года при исполнении служебных обязанностей. У него остались жена с двумя малолетними детьми, один их которых является инвалидом первой группы. Своего жилья семья не имеет.

По закону РК "О правоохранительной службе" семья погибшего имеет право на получение жилья от государства не позднее одного года со дня его гибели, а также право на медицинское и санаторно-курортное обслуживание до достижения детьми совершеннолетия.

"Однако работодатель ДЧС ЗКО отказал его семье в предоставлении жилья и санаторно-курортного обслуживания, ссылаясь на отсутствие жилья и возможности их обслуживания, порекомендовав обратиться в местные исполнительные органы для постановки в очередь на жилье", - сообщили в суде.

С этими доводами ответчика согласился суд первой инстанции, в который обратилась супруга погибшего, и в иске отказал.

Судебной коллегией по административным делам Западно-Казахстанского областного суда такое решение суда было отменено и восстановлено право женщины на получение жилья и санаторно-курортного лечения. Постановление судебной коллегии вступило в силу после кассационного пересмотра 12 декабря 2023 года.

"Решение суда до настоящего времени не исполнено. Ответчик просил отсрочить его исполнение до 2025 года, однако ему в этом было отказано", - отметили в суде.

Ранее сообщалось, какие жилищные программы действуют в Казахстане в 2024 году. Они позволяют купить жилье в кредит. Приобретать квартиру на условиях ипотеки могут не только льготники, но и обычные граждане. В 2024 году появится новая программа "9-20-25".

У ряда категорий граждан есть право на получение квартиры из государственного жилищного фонда. Чтобы попасть в очередь на жилье и не потерять место, нужно входить в определенную категорию.

В прошлом месяце стало известно, что в Атырауской области мать пятерых детей обратилась в суд, чтобы оспорить снятие ее с очереди на жилье. При содействий судьи стороны пришли к медиативному соглашению: многодетную женщину восстановили в очереди.