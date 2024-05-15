Обнародован список грантов на обучение в вузах Казахстана на будущий учебный год

В Казахстане на 2024-2025 учебный год выделили 112 тысяч грантов на обучение в вузах. Были обнародованы соответствующие списки, передает NUR.KZ со ссылкой на Миннауки и высшего образования.

Опубликован список образовательных грантов на 2024-2025 учебный год по всем уровням высшего образования. В этом году было выделено 112 тысяч грантов на обучение в вузах, сообщается на сайте Миннауки и высшего образования.

Наибольшее количество грантов получили группы следующих образовательных программ:

Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли - 19 344 гранта;

Педагогические науки - 13 735 грантов;

Информационно-коммуникационные технологии - 10 903 гранта;

Естественные науки, математика и статистика - 8 288 грантов.

Отмечается, что в этом году впервые введены дифференцированные гранты с частичной оплатой за обучение. 150 дифференцированных грантов выделены по ГОП "Педагогические науки" и "Социальные науки, журналистика и информация".

Кроме того, для поступающих по программе "Серпін" выделено 3 903 гранта.

В списке имеются также и 5 тыс. целевых образовательных грантов для обучения в ведущих вузах молодежи из густонаселенных, вновь образованных и западных регионов, в том числе для абитуриентов Атырауской и Мангистауской области.

Всего для поступления на бакалавриат в 2024-2025 учебном году выделено около 79 тысяч грантов, на магистратуру - около 13 тысяч грантов, на докторантуру – более 1 900.

С полным списком можно ознакомиться по ссылкам: бакалавриат, магистратура, докторантура.

Между тем сегодня представители Минпросвещения вновь напомнили, что 24 мая для учащихся 1-10 классов пройдет единый классный час на тему "Білімім - Отаныма". Для 11-классников последний звонок прозвенит 25 мая.

"Экзамены для учащихся 5-8, 10 классов начнутся с 27 мая. Для учащихся 9 классов - с 29 мая по 10 июня. Для 11 классов выпускные экзамены пройдут с 28 мая по 11 июня. Торжественное вручение аттестатов запланировано в срок с 12 по 15 июня.

Для студентов организаций технического и профессионального образования итоговая аттестация пройдет в срок до 28 июня, а церемония вручения дипломов - с 28 июня по 1 июля", - сообщила вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева.

В регионах, где объявлен режим ЧС, обучающиеся освобождены от промежуточной и итоговой аттестаций.

Кроме того, вице-министр добавила, что последний звонок для 11-классников предлагается в новом формате, чтобы отойти от "пагубной традиции кортежей и ресторанов".