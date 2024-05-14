"Тамерлана спасал весь мир": отец умершего малыша из Павлодара записал видеообращение

Павлодарец заявил об упущениях врачей, которые якобы допустили смерть его годовалого сына. По словам мужчины, малыш перенес операцию в Турции и вполне здоровым вернулся на родину, однако после лечения в местной больнице скончался, передает корреспондент NUR.KZ.

Мужчина записал видеообращение, которое было опубликовано в Instagram. Павлодарец указал, что сын был единственным и долгожданным. Скончался ребенок в феврале 2023 года, а на момент смерти ему было год и один месяц. После этого были проведены несколько экспертиз, в том числе в Алматы.

"В 2022 году наш сын перенес пересадку печени в Турции, донором был я. Операция прошла успешно, без осложнений, печень прижилась, сын начал жить обычной жизнью, но по определенным анализам нужно было прокапаться лекарством и мы обратились в детскую инфекционную больницу.

Но произошло так, как мы сами того не ожидали. В феврале 2023 года мы своего единственного сына теряем, так как была халатность в данной больнице. Тамерлана спасал весь мир, а наша больница весь наш труд, нашу радость просто угробила", - заявил отец ребенка Еркебулан.

Мужчина потребовал у компетентных органов обратить внимание на ситуацию с гибелью его сына, в частности, провести тщательное расследование.

В Управлении здравоохранения Павлодарской области ответили, что лечение ребенок действительно получал в Павлодаре, однако за неделю до смерти был переведен в столичную клинику.

"По заявлению папы ребенка была проведена проверка Департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Павлодарской области с привлечением независимых экспертов от 11.04.2023 года.

По результатам проверки были выявлены ряд нарушений, но экспертами смерть ребенка была признана непредотвратимой. К дисциплинарной ответственности в виде выговора был привлечен руководящий состав ОДБ", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении добавили, что после обращения отца в Генеральную прокуратуру было открыто уголовное дело. Проводится расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что двухлетний малыш умер в стенах Костанайской областной детской больницы. По мнению его матери, врач не уделила ребенку достаточно внимания. По данному факту началось расследование.

Позже стали известны итоги проверки больницы. Однако мать умершего малыша осталась ими недовольна.