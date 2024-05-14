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"Это недопустимо": министр экологии о депутате, хладнокровно задавившем собаку

Опубликовано:

Собака на цепи
Собака. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге правительства глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев прокомментировал недавний резонансный случай убийства депутатом собаки - он задавил ее на собственном авто, передает корреспондент NUR.KZ.

"Есть законодательная база - и по степени вреда собаке оценивается в соответствии с Уголовным кодексом и КоАП. Здесь, конечно, недопустимо, видя, что идет животное, наносить ему травму. Это моя позиция", - заявил Нысанбаев.

Он добавил, что такие случаи находятся в зоне ответственности МВД - оно проводит расследование, и далее дело передается в суд.

"Есть статьи, повторюсь, как уголовные при отягчающих обстоятельствах, и КоАП (…) Я поручу, чтобы по этому факту полностью изучили, предоставили информацию из СМИ - мы опубликуем обязательно в соцсетях", - добавил министр.

Напомним, что хладнокровно задавивший собаку на авто - депутат маслихата в Акмолинской области Кайрат Аугалиев. В ДП сообщили, что его привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными.

Ранее в Павлодаре оштрафовали мужчину, который кидал камнями в людей и животных - пострадала собака.

Отметим, что в соответствии со статьей 407-1 КоАП РК жестокое обращение с животными, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере пяти МРП (18 460 тенге), на должностных лиц - в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2100227-eto-nedopustimo-ministr-ekologii-o-deputate-hladnokrovno-zadavivshem-sobaku/

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