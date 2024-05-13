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Три девушки заблудились в горах близ Алматы (видео)

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Заблудившиеся в горах девушки
Спасение заблудившихся девушек в горах Алматы. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Три девушки заблудились в горах Алматы. Их спасатели обнаружили в районе Японской дороги и помогли спуститься, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"Этой ночью спасатели РОСО выехали на вызов по геолокации от заявителей в сторону района Японской дороги. Обнаружив трех девушек, оперативная группа спасателей помогла им спуститься в безопасное место", - сообщает ведомство в Telegram-канале.

Отмечается, что спасенные в медицинской помощи не нуждались.

Ранее сообщалось, что туристке при восхождении в горы Заилийского Алатау стало плохо. Ей понадобилась помощь спасателей.

Также двум туристам, поднимавшимся в горы близ Алматы, понадобилась помощь спасателей - один из мужчин скатился вниз по склону, а второй не смог спуститься самостоятельно.

В конце марта спасатели целую ночь и все утро искали пропавших туристов - мужчину и женщину. Туристы потеряли обратную дорогу, сбились в темноте с пути и не смогли самостоятельно спуститься. Спасателям пришлось эвакуировать граждан по крутым склонам. Состояние спасенных было удовлетворительным.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:

  • не ходите в горы в одиночку;
  • не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
  • основную часть похода выполняйте до обеда;
  • не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
  • прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", - подчеркивают специалисты.

При походе в горы необходимо также:

  • рассчитывать свои физические возможности;
  • учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
  • в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2099264-tri-devushki-zabludilis-v-gorah-bliz-almaty-video/

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