Три девушки заблудились в горах близ Алматы (видео)
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Три девушки заблудились в горах Алматы. Их спасатели обнаружили в районе Японской дороги и помогли спуститься, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
"Этой ночью спасатели РОСО выехали на вызов по геолокации от заявителей в сторону района Японской дороги. Обнаружив трех девушек, оперативная группа спасателей помогла им спуститься в безопасное место", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
Отмечается, что спасенные в медицинской помощи не нуждались.
Ранее сообщалось, что туристке при восхождении в горы Заилийского Алатау стало плохо. Ей понадобилась помощь спасателей.
Также двум туристам, поднимавшимся в горы близ Алматы, понадобилась помощь спасателей - один из мужчин скатился вниз по склону, а второй не смог спуститься самостоятельно.
В конце марта спасатели целую ночь и все утро искали пропавших туристов - мужчину и женщину. Туристы потеряли обратную дорогу, сбились в темноте с пути и не смогли самостоятельно спуститься. Спасателям пришлось эвакуировать граждан по крутым склонам. Состояние спасенных было удовлетворительным.
Правила безопасности в горах
Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:
- не ходите в горы в одиночку;
- не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
- основную часть похода выполняйте до обеда;
- не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
- прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.
"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", - подчеркивают специалисты.
При походе в горы необходимо также:
- рассчитывать свои физические возможности;
- учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
- в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).
Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2099264-tri-devushki-zabludilis-v-gorah-bliz-almaty-video/