Детей выселили из общежития и разместили там чиновников в Карагандинской области

В Карагандинской области 100 школьников оказались в условиях, не предусмотренных для проживания, так как их выселили из имеющегося общежития, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой Шетского района проведена комплексная проверка деятельности КГУ "Интернат при опорной школе имени Алтынсарина" Шетского района.

В комплекс здания интерната входит 3-этажное общежитие, соответствующее требованиям для проживания 100 детей из близлежащих сел.

"В конце 2022 года решением комиссии без санитарно-эпидемиологического заключения дети выселены из общежития и размещены на 2-м этаже здания, которое не предусмотрено для проживания детей.

Уменьшение количества учебных кабинетов, переоборудование отдельных кабинетов в хозяйственные помещения, привело к нарушению установленных норм площади обучающихся, мест отдыха, санитарных узлов, пищеблоков и так далее", - пояснили в прокуратуре региона.

Проверка показала, что на 2 этаже общежития дислоцируется ГУ "Отдел образования Шетского района", а на 3 этаже организовано общежитие для начальника отдела образования, сотрудников и методистов учреждения.

"Данное обстоятельство вызывало недовольство среди населения", - отметили в надзорном органе.

По акту прокурорского надзора детей вернули в здание общежития, спальные помещения интерната были обратно переоборудованы в учебные кабинеты. Виновные лица привлечены к установленной законом ответственности.

"Теперь 412 обучающихся в центре детей могут получить качественное образование", - сообщили в прокуратуре.

В прошлом году в Алматы после обращений родителей, учителей и спортсменов возобновили работу школы-интерната при Республиканском колледже спорта. Ее закрыли в 2022 году, а учителей, тренеров и школьников распределили по другим образовательным учреждениям. Теперь интернату вернули лицензию.

2023 год стал годом старта национального проекта "Комфортная школа", в рамках которого в стране появится 369 новых школ. В прошлом году было введено в эксплуатацию 165 школ на 137 тысяч ученических мест. Также были решены вопросы с 12 аварийными и 29 трехсменными школами. В 210 школах завершили капитальный ремонт.