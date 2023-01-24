Скандал в спортколледже Алматы: школа при нем возобновит работу по просьбам родителей

Республиканский колледж спорта. Фото: со страницы Асхата Оралова в Facebook

После обращений родителей, учителей и спортсменов в Алматы возобновили работу школы-интерната при Республиканском колледже спорта. Об этом министр культуры и спорта Асхат Оралов рассказал на своей .

В 2022 году учебное заведение закрыли, а учителей, тренеров и школьников распределили по другим образовательным учреждениям.

"Выпускниками этого учебного заведения являются такие выдающиеся спортсмены, как Даулет Турлыханов, Ольга Шишигина, Ислам Байрамуков и другие. И, безусловно, база школы и потенциал педагогического коллектива позволят нам вырастить еще не одну плеяду талантливых спортсменов. В связи с этим решение о закрытии было пересмотрено", – сообщил Асхат Оралов.

Как отметил министр, его ведомством была проведена работа по возвращению лицензии учреждению. Школа-интернат приступила к приему документов на обучение. В учебном заведении смогут учиться сотни детей, а также будут трудоустроены десятки педагогов и тренеров.

"Я посетил интернат и ознакомился с подготовительными работами – оборудованием учебных кабинетов, обеспечением книг, подготовкой койко-мест в общежитии для приема всех детей. Уже готовы к старту спортзалы и столовая", – сообщил глава Минкультуры.

Кроме того, по словам Оралова, будут утверждены новый тарификационный список учителей, расписания занятий и дня.

Напомним, в апреле прошлого года разразился скандал из-за новости о возможном закрытии Республиканского колледжа спорта в Алматы. Родители учеников заявили, что их не поставили в известность о принятом решении.

А в мае Даурен Абаев, занимавший на тот момент пост министра культуры и спорта, заявил, что колледж, несмотря на заявления о скором закрытии, продолжит работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006522-skandal-v-sportkolledzhe-almaty-shkola-pri-nem-vozobnovit-rabotu-po-prosbam-roditeley/