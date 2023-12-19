Сколько новых школ было построено в Казахстане в 2023 году

2023 год стал годом старта национального проекта "Комфортная школа", в рамках которого в стране появится 369 новых школ. Часть из них уже запущена, передает NUR.KZ со ссылкой на primeminister.kz.

В рамках нацпроекта "Комфортная школа", в Казахстане будет построено 369 школ нового формата на 740 тысяч ученических мест.

В 2023 году было введено в эксплуатацию 165 школ на 137 тысяч ученических мест. Также были решены вопросы с 12 аварийными и 29 трехсменными школами. В 210 школах завершен капитальный ремонт. Кроме того, начато строительство 217 школ на 461 тысяч мест.

"С момента создания Фонда поддержки инфраструктуры образования (средства, изъятые у коррупционеров - ред. ) на специальный счет поступило 151,9 млрд тенге.

Школа. Фото: primeminister.kz

В результате профинансировано строительство 62 школ на 76,7 тысяч ученических мест на общую сумму 96,5 млрд тенге. По состоянию на 1 декабря текущего года в эксплуатацию введено 17 школ для 28,6 тыс. учеников", — сообщает сайт премьер-министра РК.

Школа-гимназия № 96 Астаны. Фото: primeminister.kz

В рамках реализации предвыборной программы президента 718 школ были оборудованы 1067 современными кабинетами химии, физики, биологии, STEM и робототехники

С 1 сентября организовано бесплатное горячее питание для 1,6 млн детей, в том числе 1,4 млн учащихся 1-4 классов и более 200 тысяч детей из социально уязвимых слоев населения.

Школа. Фото: primeminister.kz

"Для усиления безопасности учащихся в государственных организациях образования максимально обеспечена установка и функционирование соответствующих систем: видеокамеры, тревожные кнопки, турникеты", — говорится на сайте премьер-министра РК.

Также разработана и реализуется "Единая база учета очередности". Это система по распределению мест в детские сады, которая реализуется в пилотном режиме в двух областях. Полный запуск запланирован на 2024 год.

Автобусы для развозки школьников. Фото: primeminister.kz

В январе заработная плата учителей была повышена еще на 25%. Таким образом, за 4 года зарплата учителей выросла в 2 раза.

С сентября на 30% увеличена заработная плата около 98 тыс. воспитателей

Кроме того, разработана и реализуется программа "1000 лидеров изменений в образовании" по отбору и подготовке кадрового резерва из числа сильных педагогов по примеру президентского молодежного кадрового резерва.

Принята программа по повышению качества воспитания в организациях образования "Біртұтас тәрбие бағдарламасы".

Студенческое общежитие в Караганде. Фото: primeminister.kz

Также начата разработка единой добровольной накопительной системы "Келешек", которая станет дополнительным механизмом обеспечения доступа граждан к высшему образованию.

"В рамках системы ребенку будет открываться специальный счет, на который государство внесет стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (детям в возрасте 5 лет). На нем начнут аккумулироваться средства добровольных взносов родителей, ежегодной государственной премии в размере 5%-7% и инвестиционного дохода.

При минимальных взносах в размере от 1 МРП в месяц к 18-летию будет накоплено более 3,3 млн тенге. При увеличении добровольных взносов родителей, например, до 3 МРП в месяц, появится возможность накопить уже более 7 млн тенге", — говорится на сайте премьер-министра.

Студенческое общежитие в Караганде. Фото: primeminister.kz

В рамках системы также предусматриваются меры поддержки социально уязвимых слоев населения. В случае поступления на грант абитуриент сможет направить накопленные средства на покупку жилья.

В 2023 году на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием выделено свыше 88 тыс. грантов, что на 23% больше по сравнению с 2021 годом. Данный показатель стабильно растет с 2019 года, когда объем госзаказа составлял 51 тыс. грантов.

С 1 сентября увеличена стипендия студентам на 20% до 41 898 тенге (педагогические науки – до 67 200 тенге), магистрантам и докторантам – на 15% до 97 024 тенге и 217 500 тенге соответственно.

В текущем году введено в эксплуатацию 25 студенческих общежитий на 5,9 тыс. мест. До конца года планируется открытие еще 19 общежитий на 5 тыс. мест. В целом же за счет всех источников до 2028 года будет введено 55,5 тыс. койко-мест.

Студенческое общежитие в Караганде. Фото: primeminister.kz

Также в 2023 году:

Повышена на 50% стипендия студентов колледжей.

Открыты 13 новых общежитий для студентов колледжей.

До 133 тыс. мест увеличен государственный образовательный заказ в организациях ТиПО.

Для создания исследовательской экосистемы и развития прорывных технологий ЕНУ им. Л. Гумилева, КазНУ им. аль-Фараби и ЮКУ им. М. Ауезова трансформированы в исследовательские университеты. Это позволит увеличить вклад университетской науки в социально-экономическое развитие республики, создать принципиально новые изделия и технологические процессы в различных отраслях экономики, увеличить доходы от коммерциализации результатов научной деятельности, разработать инновационные образовательные программы с учетом новых профессий и технологий.

Heriot-Watt University в Актобе. Фото: primeminister.kz

Повысился уровень узнаваемости казахстанских вузов в международном образовательном пространстве за счет расширения участия в международных академических рейтингах. Так, в рейтинг QS WUR 2023 вошел 21 казахстанский вуз – рост в два раза по сравнению с 2018 годом. Усиливается также активность вузов РК в рейтинге Times Higher Education.

Продолжается работа по открытию в Казахстане филиалов ведущих иностранных вузов: создан филиал Университета Хериот-Уотт (Шотландия) на базе Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова; открыт филиал Университета экономики города Быдгощ (Польша) на базе Университета Шакарима.

Казахско-немецкий институт в Казахстане. Фото: primeminister.kz

Также подписано соглашение о создании филиала между Жетысуским Университетом им. И.Жансугурова и Политехническим университетом Марке (Италия). Создан Казахско-Немецкий институт устойчивой инженерии (консорциум немецких вузов) на базе Yessenov University.

Открыт филиал Университета города Гонконг на базе Казахского национального исследовательского технического университета им. К.Сатпаева. Открыта Мастерская Лу Бань на базе Восточно-Казахстанского технического университета им. Д.Серикбаева и Тяньцзинского профессионального университета (КНР).

Филиал Тяньцзиньского университета. Фото: primeminister.kz

Кроме того, подписано соглашение об открытии филиала Северо-Западного политехнического университета (КНР) в Казахском национальном университете им. аль-Фараби.

С 1 сентября в пилотном режиме начата реализация 30 инновационных образовательных программ по линии Всемирного банка для повышения качества педагогического образования в РК. Их особенностью является акцент на развитии исследовательских навыков и цифровых компетенций педагогов.

В рамках сотрудничества с Coursera определен список из 25 высших учебных заведений РК для внедрения курсов компании в качестве пилотного проекта. На сегодняшний день свыше 44 тыс. студентов прошли более 67 тыс. курсов на платформе Coursera и получили соответствующие сертификаты. Данные курсы охватывают области IT, предпринимательства, физики и бизнеса.