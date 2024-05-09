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Гроза, град и ветер: штормовое предупреждение объявили в Астане и ряде регионов Казахстана

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Грозовое небо над плато Ассы-Тургень
Грозовое небо. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В связи с ухудшением погодных условий в ряде регионов Казахстана завтра объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт РГП "Казгидромет".

Завтра в Астане ожидается временами гроза, град. Аналогичная погода ждет днем 10 мая и Акмолинскую область, а порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Грозу синоптики обещают завтра и жителям Карагандинской области. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра ночью в горных районах, днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь, гроза, град и шквал. В Таразе 10 мая временами ожидается гроза, град, шквал.

10 мая гроза ожидается также в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

В центре области Ұлытау завтра сохраняется высокая пожарная опасность. Синоптики также прогнозируют в регионе грозу.

10 мая на юго-востоке Кызылординской области ожидается гроза, чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью 10 мая в Актюбинской области, а именно в центре региона, ожидаются заморозки 3 градуса. Заморозки 1-3 градуса завтра ожидаются и в Актобе

Ночью и утром 10 мая в Костанайской области ожидается туман, сильный порывистый ветер 15-20 м/с.

10 мая в Западно-Казахстанской области, а также в самом Уральске на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Завтра днем гроза ожидается и в области Абай.

В Туркестанской области 10 мая в горных и предгорных районах временами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал, днем в горных районах град, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте завтра тоже прогнозируется сильный дождь, а в Туркестане — гроза, шквал.

Грозу завтра днем обещают в Алматинской области, порывы ветрами местами будут достигать 18-23 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2097929-groza-grad-i-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-astane-i-ryade-regionov-kazahstana/

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