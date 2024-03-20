Торжество под контролем: полицию Казахстана перевели на усиленный режим работы

В праздничные выходные в Казахстане общественный порядок будут обеспечивать свыше 22 тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские Казахстана переходят на усиленный вариант несения службы в связи с празднованием Наурыза.

"По республике на службу заступили свыше 22 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии.

Кроме того, усилен визуальный контроль за местами проведения праздничных мероприятий посредством видеонаблюдения центров оперативного управления", - отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД.

В целом, как заверили в ведомстве, повышены меры обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности в стране.

Напомним, праздничные дни Наурыза в этом году выпадают на четверг, пятницу и субботу. Казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут подряд 5 дней - с 21 по 25 марта включительно. Для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, отдых продлится с 21 по 24 марта. 25 (понедельник) - рабочий день.

Стоит также отметить, что с этого года по предложению главы государства празднование Наурыза в Казахстане проводится в новом формате - с 14 по 23 марта. Называться этот период будет Наурызнама.