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Десять тонн насвая сожгли в Астане (видео)

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Человек взвешивает насвай
Насвай. Иллюстративное фото: VYACHESLAV OSELEDKO/AFP via Getty Images

В Астане состоялась акция по уничтожению насвая, изъятого в ходе рейдов сотрудниками районных акиматов и правоохранительных органов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Во время рейдов сотрудниками районных акиматов и правоохранительных органов по Астане было изъято еще 10 тонн насвая, что составляет свыше 50 миллионов тенге. Весь конфискованный продукт был уничтожен, сообщает столичный акимат в Facebook.

В ходе проведения акции по ликвидации насвая активистами МК «Жастар рухы» был развернут флаг «Таза Қазақстан». Тем самым молодежь выступила в поддержку экоакции и отметила пагубное влияние запрещенных веществ.

Напомним, с 18 марта во всех районах Астаны проходят рейды по выявлению незаконного распространения и употребления вейпов и насвая. Полицейские проверяют торговые точки и привлекают нарушителей к административной ответственности согласно статье 196 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) с наложением штрафа в размере 25 месячных расчетных показателей (МРП). Вся продукция на местах изымается.

«Мы очищаем свой город и избавляемся от вредных привычек. Мы призываем молодёжь и других регионов нашей страны, чтобы они меняли вредные привычки на занятия спортом и другими полезными действиями. Это масштабная акция, работа по ней проводится на регулярной основе», - сообщил руководитель Управления по вопросам молодежной политики столицы Самат Ибраев.

Стоит отметить, что ранее в столице уже утилизировали 4 тонны некурительных табачных изделий.

«Некурительные вещества влияют не только на здоровье, но и на культуру нашего развития. Люди плюются, харкаются, употребляют запрещенные вещества. И это наносит вред нашей столице. Акция, конечно же, правильная», - говорит волонтер Жанель Акежанова.

В столице продолжается экоакция «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка». Эта неделя носит название «Мөлдір бұлақ», в течение которой территория вокруг водоемов – рек и озер - очищается от мусора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2097632-desyat-tonn-nasvaya-sozhgli-v-astane-video/

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