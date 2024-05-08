Движение частично перекроют для авто на одном из проспектов Астаны

На участке по проспекту Кошкарбаева в Астане с 8 по 9 мая проведут ремонтные работы, передает NUR.KZ со ссылкой на управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Дорожные работы проведут по проспекту Кошкарбаева на участке от проспектов Кудайбердиулы до Абылайхана в Астане. Из-за этого будет частично перекрыто движение с 8 по 9 мая.

Об этом сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны на сайте.

Жителей и гостей столицы призвали заранее планировать свой маршрут.

Ранее в акимате Астаны предупреждали, что с 3 по 18 мая будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Кабанбай батыра от улицы Достык до улицы Кунаева (мост над круглой площадью), а с 7 по 9 мая планируется проведение ремонта покрытия на пересечении улиц А. Иманова - Республики.

Также мы писали, что с 24 апреля по 30 ноября на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан планируется полное ограничение движения по улице Сыганак.

А с 7 по 20 мая полностью перекроют движение по улице Карталы - на участке от улицы Акан Сери до проспекта Тлендиева.