Почти на две недели перекроют одну из улиц Астаны из-за ремонта
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Астанчан и гостей столицы предупредили о перекрытии одной из улиц города с завтрашнего дня, передает NUR.KZ со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата.
Дорожные работы по среднему ремонту будут проводить на улице Карталы - на участке от улицы Акан Сери до проспекта Тлендиева.
В связи в этим с 7 по 20 мая там будет полностью перекрыто движение автотранспорта.
Горожан и гостей столицы призвали заранее планировать свои маршруты.
Кроме того, ранее в акимате Астаны предупреждали, что с 3 по 18 мая будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Кабанбай батыра от улицы Достык до улицы Кунаева (мост над круглой площадью), а с 7 по 9 мая планируется проведение ремонта покрытия на пересечении улиц А. Иманова - Республики.
Также мы писали, что с 24 апреля по 30 ноября на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан планируется полное ограничение движения по улице Сыганак.
Еще сообщалось о ремонте по улице Мамбетова на участке от улицы Кенесары до улицы Бухарбай батыра. Движение там будет полностью перекрыто с 6 по 8 мая.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2097218-pochti-na-dve-nedeli-perekroyut-odnu-iz-ulic-astany-iz-za-remonta/