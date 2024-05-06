Почти на две недели перекроют одну из улиц Астаны из-за ремонта

Астанчан и гостей столицы предупредили о перекрытии одной из улиц города с завтрашнего дня, передает NUR.KZ со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата.

Дорожные работы по среднему ремонту будут проводить на улице Карталы - на участке от улицы Акан Сери до проспекта Тлендиева.

В связи в этим с 7 по 20 мая там будет полностью перекрыто движение автотранспорта.

Горожан и гостей столицы призвали заранее планировать свои маршруты.

Кроме того, ранее в акимате Астаны предупреждали, что с 3 по 18 мая будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Кабанбай батыра от улицы Достык до улицы Кунаева (мост над круглой площадью), а с 7 по 9 мая планируется проведение ремонта покрытия на пересечении улиц А. Иманова - Республики.

Также мы писали, что с 24 апреля по 30 ноября на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан планируется полное ограничение движения по улице Сыганак.

Еще сообщалось о ремонте по улице Мамбетова на участке от улицы Кенесары до улицы Бухарбай батыра. Движение там будет полностью перекрыто с 6 по 8 мая.