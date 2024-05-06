Еще одну улицу перекроют в Астане на несколько дней

Жителей и гостей Астаны предупредили о перекрытии улицы А. Мамбетова в ближайшие дни, передает NUR.KZ со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата.

Автомобилистов предупредили о проведении текущего ремонта по улице Мембетова на участке от улицы Кенесары до улицы Бухарбай батыра. Движение там будет полностью перекрыто с 6 по 8 мая.

Жителей и гостей города призвали планировать свои маршруты.

Кроме того, ранее в акимате Астаны предупреждали, что с 3 по 18 мая будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Кабанбай батыра от улицы Достык до улицы Кунаева (мост над круглой площадью), а с 7 по 9 мая планируется проведение ремонта покрытия на пересечении улиц А.Иманова — Республики.

Также мы писали, что с 24 апреля по 30 ноября на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан планируется полное ограничение движения по улице Сыганак.