Пристройку Zheka'S Doner, Salam Bro и магазин снесли в Алматы (фото)

В Алматы под снос попали объекты общественного питания и магазин. Они, как оказалось, были возведены без разрешительных документов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщает управление градостроительного контроля акимата Алматы, по решению суда под снос попали объекты общественного питания и магазин.

"Согласно результатам внеплановой проверки здания, расположенного по ул. Туркебаева, 88, управлением установлено, что пристройка возведена за отсутствием разрешительных документов.

В отношении собственника (физлицо) приняты меры по ст. 316 ч.1, ст. 321, ст. 323 КоАП РК, с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений", — говорится в сообщении акимата.

Коммерческий объект в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Сообщается, что 18 мая 2023 года был подан иск на снос в СМЭС, который судом был удовлетворен. Позднее собственником была подана апелляционная жалоба, однако решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Сегодня снос объекта завершился в присутствии судебных исполнителей.

С прошлого года, по информации акимата, снесено 28 незаконных объектов, в числе которых бизнес-центры, рестораны, пристройки и автосервисы, а также крупные жилые комплексы "Мечта" и KHAN.

Напомним, в середине марта в южной столице начали сносить ЖК "Мечта". Судебные разбирательства по сносу объекта продолжались с 2022 года.

Также в марте в Наурызбайском районе Алматы снесли двухэтажное здание, которое было возведено незаконно, без необходимых документов.

В декабре прошлого года в городе по решению суда снесли незаконный жилой комплекс KHAN. Объект возводился без согласования эскизного проекта, с отсутствием авторского и технического надзоров, без заключения экспертизы и уведомления о начале строительно-монтажных работ.

Ранее также сообщалось, что Алматы возвращается к малоэтажной застройке. Об этом на презентации новых проектов детальной планировки рассказал замакима Алматы Аскар Амрин.