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Акмолинец купил авто за 12 млн тенге, но остался без машины и денег

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Автомобиль стоит на улице
Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

50-летний житель Кокшетау купил Audi A8 за 12 млн тенге, но в итоге остался без машины и денег. Мужчина обратился с заявлением в полицию, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в начале августа в УП Кокшетау обратился 50-летний местный житель и сообщил, что в период с июня по август 2023 года знакомый обманным путем завладел его денежными средствами в размере 12 млн тенге.

По данному факту было начато досудебное расследование по ст.190 УК РК "Мошенничество".

Стражи порядка выяснили, что заявитель купил Audi A8 за 12 млн тенге у своего знакомого, занимавшегося продажей автомобилей уже несколько лет.

"Приобретя машину, мужчина сразу оформил документы на себя. Но позже новоиспеченный хозяин транспортного средства выявил, что в автомобиле неисправен двигатель и попросил устранить все дефекты, вернув продавцу машину.

Дальнейшие действия злоумышленника были вполне закономерными, он просто перестал выходить на связь, не отвечал на звонки и сообщения, при этом оформив машину на другого человека. Тогда мужчина решил обратиться за помощью в полицию", - поделились в ДП Акмолинской области.

После двухмесячных розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить подозреваемого в Сандыктауском районе. Его причастность к данному преступлению проверяется. Следственные действия продолжаются.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Мошенничество, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения; 

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы; 

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; 

3) в отношении двух или более лиц; 

4) неоднократно, – 

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2042135-akmolinets-kupil-avto-za-12-mln-tenge-no-ostalsya-bez-mashiny-i-deneg/

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