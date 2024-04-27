Начальник ДЧС Алматы попросил не отвечать на сообщения от его имени

Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев порекомендовал не отвечать на сообщения от его имени, если в них просят деньги. Об этом он написал на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

"Уважаемые коллеги, друзья! От моего имени мошенники просят денежные средства. Прошу на данные сообщения не реагировать и не отвечать по той причине, что могут "взломать" и ваши данные", - обратился глава ДЧС Алматы.

Отметим, что о подобных случаях ранее предупреждали казахстанские министры и акимы.

Так, в правительстве страны сделали заявление по поводу рассылки о сборе средств от имени премьер-министра Олжаса Бектенова. Информацию в ведомстве назвали фейком.

А аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что его подчиненным писали неизвестные якобы от его имени. Глава региона приложил скриншот переписки, в котором фигурирует некий куратор из КНБ, якобы приезжавшей с проверкой.

Акимы Мангистауской и Туркестанской областей Нурлан Ногаев и Дархан Сатыбалды рассказали, что неизвестные тоже от их имени рассылают сообщения гражданам в мессенджере. Казахстанцев попросили не переходить по сомнительным ссылкам и ничего не отправлять.

Также мошенники писали людям от имени главы Алматинской области Марата Султангазиева.