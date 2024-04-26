"В этом году больше стало": в Туркестанской области 10 лет не могут решить проблему с мошкарой (видео)

Жители села в Туркестанской области жалуются на нашествие мошкары - люди боятся лишний раз выходить на улицу. По словам сельчан, их проблему не могут лишить уже 10 лет, передает Almaty.tv.

Мошкара терроризирует жителей села Шенгельды. Чтобы выйти на улицу людям приходится вооружаться масками и полотенцами.

"Вот, насекомое укусило мой глаз. Теперь на этом месте появятся болячки. Проходят они не быстро, полгода нужно, чтобы излечиться", - рассказала жительница села Шенгельды Бейсенкуль Юсупова.

Проблема с насекомыми наблюдается ежегодно, а в этом году их количество непереносимо велико. По словам сельчан, все из-за крупного водоема Коксарай, который расположен неподалеку от села.

"В прошлом году распыляли какое-то вещество, которое распространяется максимум на 5-6 метров. Результатов, как вы видите, нет. В этом году мошкары даже больше стало", - отметил житель села Шенгельды Хамит Адасканов.

Власти заявляют, что борьба со вредителями идет в 3 городах и четырех района области. Для проведения работ из бюджета выделено 622 миллиона тенге.

"В районе продолжается борьба с насекомыми. Нет методов, которые позволили бы полностью уничтожить всех вредителей", - заявил руководитель отдела ЖКХ Отырарского района Саттар Налибай.

Сейчас специалисты принялись за активные исследования, которые позволили бы избавиться от назойливых насекомых. Жителям же пока придется самим бороться с вредителями.

Напомним, в прошлые годы на аномальное нашествие комаров пожаловались атыраусцы. Тогда специалисты отмечали, что рост численности комаров – явление закономерное, так как они быстро адаптируются к используемым химикатам.

А жители Актау пару лет назад жаловались на нашествие мошкары. Тогда в городе на санитарные работы выделили больше 16 млн тенге.

Похожая ситуация складывалась в предыдущие годы и в других регионах. Тогда чиновники уверяли, что на борьбу с насекомыми выделяются десятки миллионов тенге, но казахстанцы заявляли, что не видят результатов.