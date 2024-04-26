Новая волна паводков в Актюбинской области: река Торгай затопила три поселка (видео)

В Актюбинской области поднялась до критического уровня вода в реке Торгай, из-за чего в Иргизском района затопило три села - Мамыр, Нура и Белшере, передает "Диапазон".

Еще в начале этой неделе в областном ДЧС сообщали, что уровень воды в реке Торгай стал выше критической отметки. Из Костанайской области она течет в Иргизский район, который остается единственным в Актюбинской области, где продолжается паводок.

В результате подъема воды в реке Торгай к этому часу затопило 3 поселка – Нуру, Мамыр и Белшер. Жителей этих поселков, а также Куйлыса эвакуировали в районный центр, всего 1280 человек.

По данным издания, изначально в Нуре были подтоплены 67 домов, в Мамыре - 10 и в Белшере - 4. К 25 апреля количество их выросло.

Больше всего пострадал поселок Нура, он находится в 90 километрах от райцентра, но добираться сюда теперь приходится только по объездному пути, который больше в 2 раза - 180 км. Из 112 имеющихся в селе домов под воду ушли 84.

Напомним, в середине апреля здесь произошел размыв земляной насыпи, сооруженной для защиты от воды, высотой до 2 метров. Дамбу укрепили на 5 километрах, ее ширина 3 метра, высота 2,5 метра.

В связи с повышением уровня воды в реке Торгай, по данным областного акимата, в Мамыре в воде оказались 22 дома, в Белшере 4. Всего в Иргизском районе подтоплено 110 домов.