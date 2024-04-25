Грозы, град и заморозки: штормовое предупреждение объявили в 12 регионах Казахстана

На пятницу, 26 апреля, синоптики объявили штормовое предупреждение в большинстве регионов Казахстана из-за прогнозирующихся гроз и сильного ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Алматы 26 апреля ночью и утром ожидается сильный дождь, временами гроза с порывами ветра до 15-20 м/с.

В Шымкенте временами прогнозируются гроза и шквал. Скорость ветра – до 15-20 м/с.

Ночью на западе, востоке, юге области Ұлытау ожидается гроза. Ветер восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области заморозки 2 градуса.

Ночью в горных районах области Жетісу ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, востоке, в горных районах области – гроза, град, шквал. На востоке, юге и в центре региона порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а в районе Алакольских озер – временами 23-28 м/с.

"В связи с прогнозом сильных осадков в период 26-28 апреля 2024 года в горных и предгорных районах области Жетісу ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

Примечание: при превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек", – добавили специалисты.

Ночью и утром на востоке, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с. В центре, на востоке, западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на юге Алматинской области ожидаются сильный дождь, в горных районах – сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге и в горных районах области возможны гроза, град и шквал. Ветер на севере, юге, в горных районах – до 15-20 м/с, а временами – 23-28 м/с.

В Акмолинской области, а также на юге Карагандинской области будет дуть сильный ветер до 15-20 м/с.

На большей части Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Атырауской области будет наблюдаться туман.

В Актюбинской области днем на юге и востоке порывы ветра будут достигать 16 м/с.

В горных районах Туркестанской области прогнозируются сильный дождь и град. На севере, западе, юге, горных и предгорных районах – временами гроза, шквал, при грозе скорость ветра – до 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что в Алматы с 24 по 28 апреля с перерывами будут идти дожди. Водителям рекомендовали не парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередачи. Также жителей и гостей города попросили воздержаться от походов в горы.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач.

Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра. Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.