Когда ожидается пик второй волны паводков в Петропавловске, ответили синоптики

Петропавловск переживает вторую волну паводков - в зоне рисков оказались окраины города и пригородный Кызылжарский район. Пик ожидается в воскресенье, передает сайт телеканала КТК.

Петропавловск переживает вторую волну паводков - отмечается, что уровень воды в реке Есиль каждый час увеличивается на 2 см. Согласно прогнозам, подъем воды там может достигнуть 60 см. Именно в эти районы стягивают силы спасатели.

В зоне риска оказались окраины Петропавловска и Кызылжарский район.

"Все силы и средства у нас, которые располагаются на территории Северо-Казахстанской области, передислоцированы и находятся на постоянной боевой готовности. В том числе буквально мы передислоцировали группировку, которая располагалась в районе Шал акына, в настоящее время она скоро прибудет, и мы будем усиливать район Подгора, поселок Заречный, а также Тепличное", – говорит глава управления гражданской обороны ДЧС СКО Кирилл Иванников.

По информации телеканала, вторая волна идет в регион из Акмолинской области. Ее пик ожидается в воскресенье, а с 1 мая паводок пойдет на спад, говорят синоптики.

Источник: КТК

Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области продолжает оставаться сложной паводковая ситуация - в семи районах действует режим ЧС. При этом вторая волна паводков в регионе пошла на спад, как говорилось ранее.

Между тем в СКО подтопленными оказались тысячи домов. В связи с этим аким области обратился к предпринимателям.

Кроме того, мы писали, что в ЗКО продолжалась эвакуация людей с участков, пострадавших от паводка. Так, в Уральске более 60 жителей принудительно вывели из затопленного дачного общества.