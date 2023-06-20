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30 лет независимости Казахстана

Почему Алматы оказался в рейтинге дешевых для жизни городов, рассказали аналитики

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Меленькая модель земли стоит рядом с кошельком с тенге
Деньги, глобус и паспорт. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

Международное исследование, охватывающее различные города мира, оценило крупнейший по населенности мегаполис Казахстана, снизив его позиции. О причинах изменений читайте в материале NUR.KZ.

Исследовательская компания Mercer опубликовала рейтинг городов с низкой стоимостью жизни на 2023 год (использованы итоги за 2022 год).

Он основан на индексе стоимости жизни, который охватывает анализ более чем 200 товаров и услуг различных категорий. Например, в индекс входят данные о стоимости жилья, транспорта, коммунальных услуг, питания, предметов первой необходимости, услуг для дома, личного ухода, одежды и обуви, отдыха и развлечений, алкоголя и табака и так далее.

Данный индекс является полезным инструментом для международных компаний и правительств, помогающим определить компенсационные выплаты для своих экспатриантов в соответствии с уровнем стоимости жизни в разных локациях, сообщает Институт экономических исследований.

Алматы ежегодно участвует в этом рейтинге, а в текущем году позиции мегаполиса изменились.

Результаты рейтинга

По результатам рейтинга за 2021 год Алматы занимал 193 место, потеряв 4 позиции в сравнении с 2020 годом.

А итоги 2022 года показали, что город оказался уже на 208 месте. При этом первое место в рейтинге занимает Гонконг – это самый дорогой город для проживания. А последнее 227 место – Исламабад (Пакистан), жизнь в котором обходится дешевле всего.

Таблица рейтинга
Данные рейтинга за 2022 и 2023 годы. Источник: Институт экономических исследований (ERI)

Почему город стал "дешевле"

"Алматы принадлежит к группе городов с низкой стоимостью жизни, при том, что внутри страны город является одним из самых дорогих.

Так, Алматы располагается немного выше соседних мегаполисов, включая Ташкент (203-е место) и Бишкек (209-е место). Бишкек является самым дешевым городом для проживания в мире согласно Cost of Living Survey 2021", – отмечают в ERI.

То есть за год крупнейший по населенности мегаполис Казахстана оказался еще дешевле для проживания с точки зрения международного исследования. При этом за тот же период отмечается рост цен на жилье, продукты питания, топливо и так далее.

"На данные индекса сильно влияют такие факторы, как высокая инфляция в стране, колебание валютных курсов, а с учетом того, что IMD в рейтинге 2022 года использовал данные Cost of Living Survey 2021, то на позиции также повлияла коронавирусная пандемия", – объясняют в ERI результаты рейтинга.

При этом аналитики отмечают, что благоприятные условия для ведения бизнеса и удобное географическое расположение делают город привлекательным местом для иностранных компаний, которые ищут перспективные рынки и возможности для расширения своей деятельности.

Напомним, что ранее позиции Казахстана снизились в два раза в рейтинге лучших паспортов мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2025507-pochemu-almaty-okazalsya-v-reytinge-gorodov-s-nizkoy-stoimostyu-zhizni-rasskazali-analitiki/

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