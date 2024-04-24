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Перцовый баллончик распылили на многолюдном Арбате в Алматы (видео)

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Люди на Арбате в Алматы
Отдыхавшие на Арбате в Алматы. Скриншот: t.me/egovpress

В Сети появились кадры, снятые в вечернее время на Арбате в Алматы. Собравшиеся отдохнуть люди кашляют из-за неизвестного вещества, видео прокомментировали в полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующий видеоролик появился в Telegram-канале EGOV.PRESS. На кадрах - толпа людей на Арбате в Алматы, все закрывают носы и начинают кашлять, а также спешно покидать место отдыха.

"Неизвестные люди распыляли неизвестное вещество на Арбате", – говорится в описании.

Кадры прокомментировали в полиции.

"По данному факту проводится проверка. Личность хулигана, распылившего в общественном месте перцовый баллончик, устанавливается. Он непременно будет привлечен к ответственности", – сообщили в городском ДП.

Добавили, в марте прошлого года ученик одной из школ в Алматы распылил на перемене перцовый баллончик, в результате чего семеро учащихся были доставлены в больницу.

Недавно в Жамбылской области женщину оштрафовали на более 73 тыс. тенге за распыление перцового баллончика мужчине в лицо.

В январе алматинцев озадачил самолет, который кружил над городом - читатель задался вопросом: не распылял ли он что-то. В Авиационной администрации Казахстана сообщили, что борт выполняет летную проверку радиотехнической наземной системы посадки по приборам ILS взлетно-посадочной полосы 05R.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2090114-pertsovyy-ballonchik-raspylili-na-mnogolyudnom-arbate-v-almaty-video/

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