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"Не распыляют ли что-то": алматинца озадачил кружащий над городом самолет

Опубликовано:

Diamond DA-42
Diamond DA-42. Фото: pixabay.com

Алматинца озадачил кружащий над городом небольшой самолет. В Авиационной администрации Казахстана объяснили, почему самолет регулярно делает круги над мегаполисом, передает NUR.KZ.

"Уже несколько часов кружит над городом один и тот же маленький самолет. Если посмотреть в специальном приложении, то он уже "нарисовал" множество кругов. Не первый раз его вижу. Не распыляют ли что-то?" - задался вопросом читатель.

Полет самолета
Полет самолета. Скриншот : Flightradar

Действительно, в приложении Fligtradar можно увидеть необычную траекторию полета самолета Diamond DA-42 Twin Star с регистрационным номером UP-LA262. Более того, и место вылета и точка прилета определяются как аэропорт Алматы - ALA.

Самолет
Самолет. Скриншот: Flightradar

В Авиационной администрации Казахстана корреспонденту NUR.KZ рассказали, что самолет принадлежит компании Dala Air.

"Рейс DKZ1892 выполняет летную проверку радиотехнической наземной системы посадки по приборам ILS взлетно-посадочной полосы 05R", - сообщили в Авиационной администрации.

Между тем, на сайте компании сообщается, что Dala Air выполняет полеты по всему Казахстану и сопредельным странам содружества с 2003 года. Во флоте компании более 30 воздушных судов, включая самолеты и вертолеты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055042-ne-raspylyayut-li-chto-to-almatintsa-ozadachil-kruzhaschiy-nad-gorodom-samolet/

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