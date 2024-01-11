"Не распыляют ли что-то": алматинца озадачил кружащий над городом самолет

Алматинца озадачил кружащий над городом небольшой самолет. В Авиационной администрации Казахстана объяснили, почему самолет регулярно делает круги над мегаполисом, передает NUR.KZ.

"Уже несколько часов кружит над городом один и тот же маленький самолет. Если посмотреть в специальном приложении, то он уже "нарисовал" множество кругов. Не первый раз его вижу. Не распыляют ли что-то?" - задался вопросом читатель.

Полет самолета. Скриншот : Flightradar

Действительно, в приложении Fligtradar можно увидеть необычную траекторию полета самолета Diamond DA-42 Twin Star с регистрационным номером UP-LA262. Более того, и место вылета и точка прилета определяются как аэропорт Алматы - ALA.

Самолет. Скриншот: Flightradar

В Авиационной администрации Казахстана корреспонденту NUR.KZ рассказали, что самолет принадлежит компании Dala Air.

"Рейс DKZ1892 выполняет летную проверку радиотехнической наземной системы посадки по приборам ILS взлетно-посадочной полосы 05R", - сообщили в Авиационной администрации.

Между тем, на сайте компании сообщается, что Dala Air выполняет полеты по всему Казахстану и сопредельным странам содружества с 2003 года. Во флоте компании более 30 воздушных судов, включая самолеты и вертолеты.