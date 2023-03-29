Перцовый баллончик распылили в одной из школ в Алматы: семь учеников доставили в больницу

Скорая помощь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ученик девятого класса одной из школ в Алматы распылил на перемене перцовый баллончик, в результате чего семеро школьников были доставлены в больницу, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел сегодня, 29 марта.

"Поступило сообщение о том, что ученик 9-го класса общеобразовательной школы №96, расположенной в Алмалинском районе, на перемене в уборной комнате распылил перцовый баллончик, что вызвало реакцию у находящихся рядом учащихся", – говорится в сообщении ведомства.

По информации МВД, семеро учеников были госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи.

По данному факту отделом полиции при УП Алмалинского района будут приняты меры в отношении родителя учащегося в соответствии со статьей 127 КоАП РК.

Отмечается, что материал также будет вынесен на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних.

Добавим, что, согласно статье 127 КоАП РК:

неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (34500 тенге).

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 15 МРП (51750 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток.

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником организации образования, здравоохранения или иной организации, на которого возложены обязанности по воспитанию и (или) образованию, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014563-semero-uchenikov-gospitalizirovali-posle-raspyleniya-pertsovogo-ballonchika-v-odnoy-iz-shkol-almaty/