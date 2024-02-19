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Жительница Жамбылской области распылила мужчине в лицо перцовый баллончик

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Перцовый баллончик
Перцовый баллончик. Иллюстративное фото: Getty images / Photoboyko

В Жамбылской области женщину оштрафовали за распыление перцового баллончика мужчине в лицо, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Жуалынского районного суда.

Как установил суд, 2 февраля текущего года гражданка У., находясь в одном из магазинов села Б.Момышулы, выражалась нецензурной бранью в адрес потерпевшего и распылила ему в лицо перцовый баллончик.

Обвиняемая признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Суд учел раскаяние, признание вины и нахождение на иждивении несовершеннолетнего ребенка и назначил женщине наказание в виде административного штрафа свыше 73 тыс. тенге.

Постановление вступило в законную силу.

Напомним, в марте прошлого года ученик девятого класса одной из школ в Алматы распылил на перемене перцовый баллончик. В результате инцидента в медучреждение доставили семерых школьников.

В мае того же года учащиеся одной из школ Павлодара попали в больницу после того, как в кабинете распылили перцовый баллончик.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061814-zhitelnitsa-zhambylskoy-oblasti-raspylila-muzhchine-v-litso-pertsovyy-ballonchik/

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