Жительница Жамбылской области распылила мужчине в лицо перцовый баллончик
Опубликовано:
В Жамбылской области женщину оштрафовали за распыление перцового баллончика мужчине в лицо, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Жуалынского районного суда.
Как установил суд, 2 февраля текущего года гражданка У., находясь в одном из магазинов села Б.Момышулы, выражалась нецензурной бранью в адрес потерпевшего и распылила ему в лицо перцовый баллончик.
Обвиняемая признала свою вину и раскаялась в содеянном.
Суд учел раскаяние, признание вины и нахождение на иждивении несовершеннолетнего ребенка и назначил женщине наказание в виде административного штрафа свыше 73 тыс. тенге.
Постановление вступило в законную силу.
Напомним, в марте прошлого года ученик девятого класса одной из школ в Алматы распылил на перемене перцовый баллончик. В результате инцидента в медучреждение доставили семерых школьников.
В мае того же года учащиеся одной из школ Павлодара попали в больницу после того, как в кабинете распылили перцовый баллончик.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061814-zhitelnitsa-zhambylskoy-oblasti-raspylila-muzhchine-v-litso-pertsovyy-ballonchik/