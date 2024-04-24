"Намеренно затягивает": дольщики из Актобе требуют довести до суда дело против главы стройкомпании

Дольщики из Актобе уже четыре года не могут добиться окончания строительства своего дома. Директора компании задержали, но дело никак не дойдет до суда, передает сайт телеканала КТК.

Накануне прокуратура сообщила потерпевшим, что сроки рассмотрения дела в суде вновь сдвигаются.

"Наше дело никак не передается в суд. Обвиняемый Жарасханов намеренно затягивает ознакомление дела. Прокуратура установила график до 15 апреля. Он берет намеренно меняет адвокатов. Опять нам продлевают график, прокуратура. Мы не согласны", - сетует актюбинка Галия Кабдрахманова.

Больше 200 дольщиков вложили деньги в стройкомпанию «Сафина». Планировалось возвести четыре многоэтажки. Но строительство заморозилось. Хотя люди вносили как минимум по 9 миллионов.

Самого директора фирмы арестовали по подозрению в мошенничестве. Следом задержали еще и инвестора, который должен был окончить строительство.

Власти пообещали, что, как только суд вынесет решение по долгострою, завершать работы будут уже за счет бюджета. Но дело никак не дойдет до суда.

Люди жалуются, что устали жить в постоянном стрессе и на съемных квартирах. И вот сегодня узнали, что подождать придется еще неделю.

"По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан – «Мошенничество». Двое подозреваемых находятся под арестом. По уголовному делу проходят более 200 дольщиков, потерпевших. На данный момент уголовное дело окончено", - сообщили в полиции.

Источник: КТК

Напомним, ранее похожая ситуация произошла с жителями Алматы в апреле прошлого года. 80 семей, купивших в квартиры в строящемся жилом комплексе, не могли ни заселиться в приобретенное жилье, ни вернуть деньги. К делу подключилась полиция.

В конце января мы писали про актюбинцев, которые только спустя три года узнали, что купленные ими квартиры им не принадлежат.

Недавно в Каскелене разгорелся скандал: дольщики не могут получить ключи от своего жилья, так как ЖК находится в залоге у банка.

Что такое долевое строительство

Согласно информации на официальном сайте "Электронного правительства", долевое строительство - это довольно распространенная практика в Казахстане. Долевое строительство обладает рядом преимуществ, главным из которых является низкая цена по сравнению со вторичным жильем.

Однако существуют определенные риски, к примеру, долгое ожидание непосредственно постройки жилого дома или обман со стороны застройщика (уполномоченной компании) при оформлении договора или несоответствие ожиданиям. Согласно Закону РК "О долевом участии в жилищном строительстве", долевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов:

получение гарантии Единого оператора;

участие в проекте банка второго уровня;

привлечение денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома.

Отмечается, что уполномоченная компания предоставляет для ознакомления физическим и юридическим лицам, обратившимся в целях заключения договора о долевом участии в жилищном строительстве, следующую информацию на государственном и русском языках:

о наименовании и юридическом адресе застройщика и уполномоченной компании;

о наличии справки, подтверждающей государственную регистрацию (перерегистрацию);

о наличии договора о предоставлении гарантии, заключенного с единым оператором, и его основных условиях в случае организации долевого участия в жилищном строительстве способом получения гарантии единого оператора;

о наличии разрешения местного исполнительного органа на привлечение денег дольщиков в случае организации долевого участия в жилищном строительстве способом участия в проекте банка второго уровня или способом привлечения денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома;

о реализованных застройщиком проектах строительства многоквартирных жилых домов;

об объекте строительства многоквартирного жилого дома, предполагаемом к строительству;

о наличии документа, подтверждающего соответствующее право уполномоченной компании на земельный участок.

При этом информация об объекте строительства должна включать: