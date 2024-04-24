"Угроза жизни 30 тыс. жителей Алматы": подрядчик, строящий плотину на реке Аксай, сделал заявление

Подрядчик, строящий плотину на реке Аксай, сделал заявление. В публикации в соцсети представитель стройкомпании рассказал о текущей ситуации с объектом, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, 12 апреля в МЧС сообщили, что после проверки главы ведомства Чингиса Аринова селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай были выявлены определенные нарушения, связанные с неисполнением обязательств подрядчиком по строительству объекта.

В связи с этим возникла угроза жизни около 30 тыс. жителей Алматы.

"Имеется угроза жизни около 30 тыс. жителей Алматы", – заявили тогда в министерстве.

По данному факту, как сообщили в министерстве, было возбуждено уголовное дело, ведется расследование по хищению бюджетных средств в отношении ответственных лиц подрядной организации.

Плотина на реке Аксай. Фото: t.me/qr_tjm

После этого в Instagram строительной компании "Tolagai-2050" появилась публикация с комментарием к информации, озвученной руководителем ГУ "Казселезащита" по строительству плотины в ущелье реки Аксай.

"Руководитель ГУ "Казселезащита" МЧС РК Ахметов Арман Тюлегенович заявил 12 апреля 2024 года, что "строительство объекта приостановлено в связи с неисполнением своих обязательств подрядчиком", данная информация является неверной и вводит в заблуждение Министра ЧС Аринова Ч.С. и общественность", - сообщается в публикации.

Отметим, что Казселезащита является заказчиком строительства объекта, а строительная компания "Tolagai-2050" – подрядчиком.

"Объект стоит уже больше года. И никаких мер по консервации объекта и прохождению государственной экспертизы корректировки проекта заказчиком не проводится по сей день.

В настоящее время у заказчика в наличии имеется полный пакет документов для подачи на госэкспертизу и нет никаких препятствий к прохождению государственной экспертизы проекта. Однако, заказчик вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности, пытается перенести ответственность на подрядчика", – говорится в публикации.

Также в публикации сообщается, что для обеспечения работоспособности объекта больше года компания содержит и охраняет его за свой счет.

"Мы уже выполнили строительство объекта на 89% и как только будет заключение госэкспертизы корректировки проекта и, если дадут нам возможность работать, мы готовы совместными силами работать с заказчиком и автором", – заявили в компании.

Наш корреспондент обратился за комментарием в акимат Алматинской области. Там сообщили, что на основании письма ГУ "Казселезащита" в марте 2023 года была проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "Tolagai-2050".

"В ходе проверки установлено, что подрядной организацией ТОО "Tolagai-2050" в производстве строительно-монтажных работ по объекту "Строительство плотины селевого удержания в бассейне реки Аксай" были допущены нарушения требований законодательства в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

По результатам проведенной проверки, за несоблюдение требований норм подпункта 4 пункта 1 статьи 17 Закона, подрядная организация ТОО "Tolagai-2050" привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 312 КоАП. Было выдано предписание об устранении нарушений за №13 от 06 апреля 2023 года", – сообщила пресс-секретарь акимата Алматинской области Жанна Арынбекова.

Далее в акимате сообщили, что поскольку компанией ТОО "Tolagai-2050" нарушения не были устранены в срок, в июне прошлого года был составлен административный протокол и направлен в СМАС Карасайского района. Там вынесли решение о привлечении ТОО "Tolagai-2050" к административной ответственности.

После акимат области провел внеплановую проверку уже по обращению самого ТОО "Tolagai-2050" в отношении заказчика ГУ "Казселезащита".

"По ранее выявленным нарушениям положительная корректировка проектной (проектно-сметной) документации в установленном порядке экспертизу не прошла. В производстве строительно-монтажных работ по вышеуказанному объекту допущены отклонения от утвержденного проекта с объединением в одну конструкцию проходную галерею для водопропуска водопроводных труб и две галереи водовыпуска.

По результатам проведенной проверки, в отношении заказчика выдано предписание об устранении нарушений за №73 от 22 сентября 2023 года, срок устранения – 23 октября 2023 года. По объекту на сегодняшний день идут судебные разбирательства", - сообщила пресс-секретарь акимата Алматинской области Жанна Арынбекова.

Также за комментарием наш корреспондент обратился в "Казселезащиту".

"По ситуации с Аксайской плотиной сообщаем, что АФМ начало досудебное расследование. В этой связи МЧС РК в рамках статьи 201 УПК не вправе разглашать данные досудебного расследования", – сообщила официальный представитель МЧС РК Динара Нургалиева.

Ранее в МЧС сообщали, что в настоящее время функционируют 10 гидропостов Алматинского городского эксплуатационного технического управления ГУ "Казселезащита", которые в круглосуточном режиме наблюдают за гидрометеорологической обстановкой на реках.

Как известно, через город протекают четыре реки – Аксай, Каргалы, Улкен и Киши Алматы. В связи с выпадением осадков, на реках наблюдается незначительное увеличение расходов воды, а также наблюдается увеличение мутности воды до 2 баллов в связи со склоновым стоком.

Кроме того, специалистами "Казселезащиты" проводится обследование технического состояния селезащитных сооружений.

Также ранее мы рассказывали, что известно о плотине, которая может грозить десяткам тысяч алматинцев.