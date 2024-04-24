Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Угроза жизни 30 тыс. жителей Алматы": подрядчик, строящий плотину на реке Аксай, сделал заявление

Опубликовано:

Плотина на реке Аксай
Плотина на реке Аксай. Фото: t.me/qr_tjm

Подрядчик, строящий плотину на реке Аксай, сделал заявление. В публикации в соцсети представитель стройкомпании рассказал о текущей ситуации с объектом, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, 12 апреля в МЧС сообщили, что после проверки главы ведомства Чингиса Аринова селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай были выявлены определенные нарушения, связанные с неисполнением обязательств подрядчиком по строительству объекта.

В связи с этим возникла угроза жизни около 30 тыс. жителей Алматы.

"Имеется угроза жизни около 30 тыс. жителей Алматы", – заявили тогда в министерстве.

По данному факту, как сообщили в министерстве, было возбуждено уголовное дело, ведется расследование по хищению бюджетных средств в отношении ответственных лиц подрядной организации.

Плотина на реке Аксай
Плотина на реке Аксай. Фото: t.me/qr_tjm

После этого в Instagram строительной компании "Tolagai-2050" появилась публикация с комментарием к информации, озвученной руководителем ГУ "Казселезащита" по строительству плотины в ущелье реки Аксай.

"Руководитель ГУ "Казселезащита" МЧС РК Ахметов Арман Тюлегенович заявил 12 апреля 2024 года, что "строительство объекта приостановлено в связи с неисполнением своих обязательств подрядчиком", данная информация является неверной и вводит в заблуждение Министра ЧС Аринова Ч.С. и общественность", - сообщается в публикации.

Отметим, что Казселезащита является заказчиком строительства объекта, а строительная компания "Tolagai-2050" – подрядчиком.

"Объект стоит уже больше года. И никаких мер по консервации объекта и прохождению государственной экспертизы корректировки проекта заказчиком не проводится по сей день.

В настоящее время у заказчика в наличии имеется полный пакет документов для подачи на госэкспертизу и нет никаких препятствий к прохождению государственной экспертизы проекта. Однако, заказчик вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности, пытается перенести ответственность на подрядчика", – говорится в публикации.

Также в публикации сообщается, что для обеспечения работоспособности объекта больше года компания содержит и охраняет его за свой счет.

"Мы уже выполнили строительство объекта на 89% и как только будет заключение госэкспертизы корректировки проекта и, если дадут нам возможность работать, мы готовы совместными силами работать с заказчиком и автором", – заявили в компании.

Наш корреспондент обратился за комментарием в акимат Алматинской области. Там сообщили, что на основании письма ГУ "Казселезащита" в марте 2023 года была проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "Tolagai-2050".

"В ходе проверки установлено, что подрядной организацией ТОО "Tolagai-2050" в производстве строительно-монтажных работ по объекту "Строительство плотины селевого удержания в бассейне реки Аксай" были допущены нарушения требований законодательства в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

По результатам проведенной проверки, за несоблюдение требований норм подпункта 4 пункта 1 статьи 17 Закона, подрядная организация ТОО "Tolagai-2050" привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 312 КоАП. Было выдано предписание об устранении нарушений за №13 от 06 апреля 2023 года", – сообщила пресс-секретарь акимата Алматинской области Жанна Арынбекова.

Далее в акимате сообщили, что поскольку компанией ТОО "Tolagai-2050" нарушения не были устранены в срок, в июне прошлого года был составлен административный протокол и направлен в СМАС Карасайского района. Там вынесли решение о привлечении ТОО "Tolagai-2050" к административной ответственности.

После акимат области провел внеплановую проверку уже по обращению самого ТОО "Tolagai-2050" в отношении заказчика ГУ "Казселезащита".

"По ранее выявленным нарушениям положительная корректировка проектной (проектно-сметной) документации в установленном порядке экспертизу не прошла. В производстве строительно-монтажных работ по вышеуказанному объекту допущены отклонения от утвержденного проекта с объединением в одну конструкцию проходную галерею для водопропуска водопроводных труб и две галереи водовыпуска.

По результатам проведенной проверки, в отношении заказчика выдано предписание об устранении нарушений за №73 от 22 сентября 2023 года, срок устранения 23 октября 2023 года. По объекту на сегодняшний день идут судебные разбирательства", - сообщила пресс-секретарь акимата Алматинской области Жанна Арынбекова.

Также за комментарием наш корреспондент обратился в "Казселезащиту".

"По ситуации с Аксайской плотиной сообщаем, что АФМ начало досудебное расследование. В этой связи МЧС РК в рамках статьи 201 УПК не вправе разглашать данные досудебного расследования", – сообщила официальный представитель МЧС РК Динара Нургалиева.

Ранее в МЧС сообщали, что в настоящее время функционируют 10 гидропостов Алматинского городского эксплуатационного технического управления ГУ "Казселезащита", которые в круглосуточном режиме наблюдают за гидрометеорологической обстановкой на реках.

Как известно, через город протекают четыре реки – Аксай, Каргалы, Улкен и Киши Алматы. В связи с выпадением осадков, на реках наблюдается незначительное увеличение расходов воды, а также наблюдается увеличение мутности воды до 2 баллов в связи со склоновым стоком.

Кроме того, специалистами "Казселезащиты" проводится обследование технического состояния селезащитных сооружений.

Также ранее мы рассказывали, что известно о плотине, которая может грозить десяткам тысяч алматинцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2089022-ugroza-zhizni-30-tys-zhiteley-almaty-podryadchik-stroyaschiy-plotinu-na-reke-aksay-sdelal-zayavlenie/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.