"На учебу, свадьбу и айфон": алматинец с шестью кредитами рассказал, как оказался в долгах

Житель Алматы, на котором в один момент было шесть кредитов, рассказал о своих долгах. По его словам, выживать с помощью микрозаймов и кредитов сейчас вынуждены многие, передает корреспондент NUR.KZ.

Алматинец Кайрат (имя изменено – прим. авт.) рассказал свою непростую финансовую историю. По словам парня, сейчас он в долговой яме, из которой уже не знает, как выбраться.

В мегаполис молодой человек переехал для учебы в университете около десяти лет назад. Новость, что Кайрат поступил на грант, обрадовала всю семью. Потому что доход родителей, живущих в деревне, всегда был очень скромным, рассказывает парень.

"Из-за семейных обстоятельств на третьем курсе я много пропускал. В итоге "слетел" с гранта и перевелся на платное. Решил, что надо доучиться. Родителей тогда не стал расстраивать, у них и так была сложная ситуация.

Устроился в магазин техники продавцом, чтобы оплачивать учебу. На полставки работал, зарплата маленькая была. Чтобы закрыть учебу, взял кредит , – делится воспоминаниями парень.

В это время Кайрат и его девушка решили пожениться и сыграть пышную свадьбу. Для этого родители жениха взяли кредит, но с условием, что оплачивать его Кайрат будет сам. Заем составил пять миллионов тенге. Эти деньги ушли на ресторан, подарки и прочие свадебные расходы.

"Я, как и, наверное, многие казахстанцы, думал, что вот сейчас подарят деньги на свадьбу, ими и закрою кредит. Но свадьба, естественно, не окупилась. Потом был очень тяжелый период. Жена училась в университете на платном, я без работы, снимали квартиру. Родителям начали звонить из банка, ведь они заложили свой дом. Из-за этого я взял новый кредит, чтобы частично закрывать тот", – говорит парень.

После парень устроился на работу, но большая часть заработка уходила на то, чтобы закрывать два кредита. В это время молодая семья жила в скромной съемной квартире, в которой, говорит Кайрат, не было ничего.

"Тогда мы начали в рассрочку брать технику. Купили телевизор, стиральную машинку, микроволновку и что-то по мелочи. Мы молодые были. Суммы выходили небольшие, 20-30 тысяч тенге в месяц.

Тогда еще взял жене айфон. Но когда таких рассрочек накопилось много, они превратились просто в огромную сумму. А потом будто привыкаешь вот так покупать", – рассказывает алматинец.

А долги по кредитам тем временем не уменьшались. Тогда Кайрат узнал про микрозаймы. Взял один заем, чтобы закрыть платеж по кредиту. После второй, чтобы расплатиться уже за микрозаем. Долги все копились, а количество кредитов и микрозаймов росло. Был момент, вспоминает парень, когда на нем было шесть кредитов и микрозаймов.

"Ситуация усугубилась из-за беременности жены. Постоянно требовались дорогое лечение и лекарства. У жены тогда был счет в банке, куда ее родители скидывали деньги, чтобы мы могли однажды купить себе квартиру в ипотеку.

Там была приличная сумма. Нам пришлось снять все деньги, чтобы погасить все долги. Другого выхода тогда не было. Получилось, что я собственными руками лишил семью шанса на свою квартиру. До сих пор не могу с этим смириться", – с грустью рассказывает Кайрат.

Финансовый вопрос в семье вставал все острее. Это стало главной причиной ссор у молодых супругов. Испортились отношения и с родителями, которые узнали о том, что накопленные на квартиру деньги ушли на оплату долгов. В итоге супруги развелись. Как ни удивительно, но из-за еще одного кредита.

"Я купил автомобиль в кредит, чтобы таксовать. Но в итоге очень много уходило на ремонт машины. Почти все, что удавалось зарабатывать, уходило на ремонт. Родители жены говорили ей уходить от меня.

Что она и сделала. Теперь она с дочерью живут в деревне. На мне до сих пор два кредита, которые я выплачиваю. На жизнь и на то, чтобы помогать дочери, не остается совсем", – добавляет парень.

Кайрат отмечает, что не считает кредиты каким-то злом. В неудачах он винит скорее свою финансовую безграмотность. И добавляет, что таких людей очень много в стране. Чаще всего они берут кредиты думая о "здесь и сейчас", а не о будущем, заключил Кайрат.

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать, если не получается выплачивать кредит в Казахстане.

Также у нас выходила статья о том, какой процент и переплату взимают банки за покупки в кредит в Казахстане.

Помимо этого, из-за чрезмерного кредитования населения и роста долгов были приняты новые меры финансовых ограничений и контроля. Они коснулись как проблемных займов, так и рассрочек с кредитами.