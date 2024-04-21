Ряд автобусов поменял схемы движения в Астане

В Астане временно изменились схемы движения четырех автобусных маршрутов, в связи с чем компания City Transportation Systems обратилась к горожанам, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном Instagram-аккаунте CTS, изменение схем движения некоторых маршрутов в Астане связано с ремонтными работами.

"До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №№ 26, 27, 40, 42, 50, 51, 53, 61, 66.

Просим заранее планировать свой маршрут", — говорится в сообщении транспортной компании.

С временной схемой движения можно ознакомиться ниже.

Ранее сообщалось, что в Астане из-за проведения дорожных работ на этой неделе частично перекроют проспект Туран. Из-за этого некоторые автобусы изменят схемы движения.

Уже сообщалось, что временно изменяются схемы движения маршрутов №№ 26, 27, 40, 42.

Между тем в акимате ранее сообщали, что всего в этом году в столице планируют отремонтировать более 50 улиц общей протяженностью около 60 километров, провести ямочный ремонт на 200 улицах города и начать работы по нанесению дорожной разметки.