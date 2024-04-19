Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Четыре автобусных маршрута изменят схемы движения в Астане

Опубликовано:

Автобус едет по столице
Автобус. Иллюстративное фото: instagram.com/altay_kulginov_official

В Астане из-за ремонт проезжей части улиц сразу девять автобусов изменят маршруты движения. О новых схемах движения рассказали в CTS, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию.

Как сообщается на Instagram-странице компании City Transportation Systems, в связи с проведением ремонтных работ временно изменяются схемы движения маршрутов №№ 26, 27, 40, 42.

"С 19 апреля будет частично перекрыт участок проспекта Туран от улицы ханов Керей-Жанибек до улицы Орынбор в связи с проведением ремонтных работ.

Движение автотранспортных средств будет ограничено в одном направлении - от города в сторону аэропорта", - говорится в сообщении.

Астанчан просят заранее планировать свои поездки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2088104-chetyre-avtobusnyh-marshruta-izmenyat-shemy-dvizheniya-v-astane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.