Четыре автобусных маршрута изменят схемы движения в Астане
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В Астане из-за ремонт проезжей части улиц сразу девять автобусов изменят маршруты движения. О новых схемах движения рассказали в CTS, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию.
Как сообщается на Instagram-странице компании City Transportation Systems, в связи с проведением ремонтных работ временно изменяются схемы движения маршрутов №№ 26, 27, 40, 42.
"С 19 апреля будет частично перекрыт участок проспекта Туран от улицы ханов Керей-Жанибек до улицы Орынбор в связи с проведением ремонтных работ.
Движение автотранспортных средств будет ограничено в одном направлении - от города в сторону аэропорта", - говорится в сообщении.
Астанчан просят заранее планировать свои поездки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2088104-chetyre-avtobusnyh-marshruta-izmenyat-shemy-dvizheniya-v-astane/