Четыре автобусных маршрута изменят схемы движения в Астане

В Астане из-за ремонт проезжей части улиц сразу девять автобусов изменят маршруты движения. О новых схемах движения рассказали в CTS, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию.

Как сообщается на Instagram-странице компании City Transportation Systems, в связи с проведением ремонтных работ временно изменяются схемы движения маршрутов №№ 26, 27, 40, 42.

"С 19 апреля будет частично перекрыт участок проспекта Туран от улицы ханов Керей-Жанибек до улицы Орынбор в связи с проведением ремонтных работ.

Движение автотранспортных средств будет ограничено в одном направлении - от города в сторону аэропорта", - говорится в сообщении.

Астанчан просят заранее планировать свои поездки.