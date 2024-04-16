Ряд дорог перекроют из-за полумарафона в Алматы

21 апреля в Алматы пройдет полумарафон, в связи с чем в мегаполисе будут частично перекрыты дороги, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"21 апреля 2024 года состоится Алматинский полумарафон. Более 8 тысяч участников стартуют от парка первого президента по проспекту Аль-Фараби и финишируют на Центральном стадионе", — говорится в сообщении акимата в Telegram-канале.

Отмечается, что в этом году полумарафон пройдет в седьмой раз. Запланирован чемпионат мира по бегу среди спортсменов с нарушениями интеллектуального развития, в котором примут участие спортсмены из 8 стран.

В полумарафоне могут принять участие все желающие старше 18 лет. На остальные дистанции соревнования допускаются участники с 15 лет.

"В связи с проведением мероприятия 21 апреля с 00:00 до 11:00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанции", — пояснили в акимате.

Как сообщается на официальном сайте Almaty marathon, "Almaty Half Marathon" 2024 – ежегодное беговое соревнование с дистанциями 21 км 97,5 м, 10 км и скандинавская ходьба.

Маршрут забегов представлен ниже. Ознакомиться с ним можно, перелистнув "карусель" фото.