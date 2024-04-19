Перебои со светом и водой, ямы на дорогах: жители Алгабаса назвали себя "аппендицитом" Алматы

Перебои электроэнергии и водоснабжения, ямы на дорогах, проблемы с освещением - это не полный список жалоб жителей микрорайона Алгабас, передает корреспондент NUR.KZ.

Жители микрорайона Алгабас Алатауского района называют себя "аппендицитом". Говорят, что про их микрорайон акимат города Алматы будто бы забыл, а жители остались не нужны. Люди жалуются на постоянные перебои электроэнергии и воды. Их отключают каждый день, заявляет жительница Алгабаса Анастасия.

"Свет отключают каждый день. У всех "горят" холодильники, техника. Каждый день отключают на 3-4 часа. Неважно, утром, днем или ночью. Говорят, то сварка, то авария на линии.

Что касается воды, раньше у нас была скважина. Она одна, домов много, летом за счет поливного сезона напор был маленький. Сейчас нас подключили к городскому водопроводу. И отключается вода ежедневно без предупреждения. По 3-4 часа стабильно сидим без воды", - рассказывает Анастасия.

Также жители микрорайона Алгабас опасаются, что аварийные деревья могут упасть на людей, автомобили или повредить линии электропередач. Рассказывают жители также о проблемах с дорогами и уличным освещением.

"Положили в том году асфальт. Снег растаял, асфальт вместе с ним. Дырки, ямы появились опять. Может, неправильно положили асфальт, не знаю.

А на некоторых улицах вообще нет асфальта. Уличного освещения вообще нет. Поставили столбы еще три года назад. Но не подключили, просто стоят столбы", - говорит Анастасия.

Наш корреспондент отправил запрос в акимат города Алматы, чтобы узнать, когда решатся проблемные вопросы микрорайона Алгабас. Там ответили, что аварийные отключения на высоковольтной линии электропередач происходили в связи с ухудшением погодных условий и сильным ветром.

"В микрорайоне Алгабас с 2021 года производится реконструкция линии электропередач и оборудования по заказу акимата города Алматы подрядчиками ТОО "Тараз Энерджи". А также в 2023 году была построена распределительная подстанция за счет средств АО "АЖК" по инвестпрограмме для разгрузки ПС-41А. После завершения реконструкции будет производиться бесперебойная подача электричества", - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Что касается отключений воды, в акимате сообщили, что исторически в микрорайоне водоснабжение осуществлялось от частных скважин.

"После присоединения к городу в рамках развития систем водоснабжения акиматом города реализовано два проекта по строительству сетей, и в настоящее время южная, центральная и восточная части микрорайона Алгабас подключены к централизованному водоснабжению.

В текущем году планируется начать третий проект по строительству сетей в северной части микрорайона ("Жана Курылыс"). Для детальной проверки на предмет отключения воды нужны конкретные адреса", - уточнили в акимате.

А по заказу управления городской мобильности города Алматы в 2024 году в микрорайоне Алгабас на 10 улицах планируется средний ремонт дорог протяженностью 3,9 км. Также на 26 улицах планируются работы по новому строительству дорог протяженностью 8 км, сообщили в акимате Алатауского района.

"В микрорайоне Алгабас строительство уличного освещения предусмотрено в проекте нового строительства дорог. На данное время ведутся работы по строительству дорог. После завершения работ уличное освещение будет передано на баланс ГКП «Алматы Кала Жарык». Сроки завершения работ - август 2024 года", - передает акимат.

Помимо этого, аппаратом акима Алатауского района формируется список санитарной вырубки деревьев на 2024 год. После чего данный список будет направлен в ТОО "Eco Almaty" для получения разрешения на проведение работ.

В случае положительного ответа и после определения подрядной организации работы проведут до конца этого года, рассказали в районном акимате.

Ранее мы сообщали, когда в Алматы отремонтируют ямы на дорогах. Аким Ерболат Досаев назвал ямы и выбоины "подснежниками", отметив, что работа по их устранению началась еще в прошлом году.