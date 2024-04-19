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Слухи о продаже Музея Кунаева в Алматы появились в Сети: что ответили представители

Опубликовано:

Музей-квартира Д. Кунаева в Алматы
Музей-квартира Д. Кунаева в Алматы. Фото: kunayev.kz

В социальных сетях среди казахстанцев распространился слух о якобы продаже Музея-квартиры Динмухамеда Кунаева в Алматы. Представители музея опровергли информацию, передает NUR.KZ.

Среди казахстанцев в соцсетях распространилась информация о том, что Музей-квартиру Динмухамеда Кунаева в Алматы собираются якобы выставить на продажу.

Представители музея опровергли эти слухи в Instagram.

"Мемориальная музей-квартира Динмухамеда Ахмедовича Кунаева находится на балансе КГКП "Объединение музеев города Алматы" и является одним из самых посещаемых музеев мегаполиса.

Информация касательно продажи данного объекта, которая распространяется в сети, является недостоверной. Просим представителей СМИ, а также пользователей Сети не распространять непроверенную информацию и не вводить в заблуждение своих читателей", – гласит сообщение.

Отметим, по информации на официальном сайте Музея говорится, что он расположен по адресу: Тулебаева, 117. Открытие состоялось в ноябре 2001 года в канун празднования 90-летнего юбилея со дня рождения Динмухамеда Ахмедовича Кунаева.

В основе Музея – подлинные документы, материалы, личные вещи, связанные с жизнью выдающегося государственного деятеля, повествующие о целом периоде истории Казахстана, начиная с момента рождения Кунаева до самой его смерти. Сотрудники Музея проводят постоянную работу по систематизации изучения и популяризации исторического наследия жизни и деятельности Кунаева.

Кабинет в Музее
Кабинет. Фото: kunayev.kz

Музей состоит из двух экспозиционных залов. В первом зале представлены материалы, освещающие детские и студенческие годы, а также документы, связанные с началом трудовой деятельности Динмухамеда Ахмедовича. Экспонаты второго зала рассказывают о нем как о политике, ученом и крупном государственном деятеле.

Одна из комнат в Музее
Комната. Фото: kunayev.kz

Одна из комнат в Музее
Одна из комнат в Музее. Фото: kunayev.kz

Напомним, в ноябре прошлого года на сотом году жизни скончалась Зинаида Жукова, которая больше 20 лет проработала личным секретарем Динмухамеда Кунаева.

Также Музей публиковал архивное фото политического деятеля с супругой Зухрой Шариповной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2087441-sluhi-o-prodazhe-muzeya-kunaeva-v-almaty-poyavilis-v-seti-chto-otvetili-predstaviteli/

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