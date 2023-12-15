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Архивное фото Динмухамеда Кунаева с супругой появилось в Сети

Опубликовано:

Динмухамед и Зухра Кунаевы
Динмухамед и Зухра Кунаевы. Фото: kunayev.kz

В интернете появилась редкая фотография, на которой запечатлены выдающийся государственный деятель Динмухамед Кунаев вместе с супругой Зухрой, передает NUR.KZ со ссылкой на соцсети.

В официальном Instagram-профиле Музея Динмухамеда Кунаева опубликовали фотографию выдающегося государственного деятеля вместе с супругой Зухрой Шариповной.

"Зухра Шариповна была для меня самым близким другом. Мы прожили вместе 50 лет 6 месяцев и два дня. Это неповторимое счастье, которое случается лишь однажды в жизни", – приводятся слова Кунаева в описании к публикации.

Напомним, что в начале ноября стало известно о смерти Зинаиды Жуковой, которая больше 20 лет проработала личным секретарем Динмухамеда Кунаева.

Также в августе в Сети появились архивные фото Кунаева и первого президента Вьетнама Хо Ши Мина.

Добавим, что Кунаев Динмухамед Ахмедович – государственный, партийный и общественный деятель, трижды Герой Социалистического Труда, академик. Более 44 лет находился в высшем руководстве Казахстана, из которых 24 года – в качестве лидера страны и более 20 лет – в составе Политбюро ЦК КПСС, говорится на сайте, посвященном выдающемуся политику.

Родился 12 января 1912 года в семье Минлиахмеда и Зауре Кунаевых. Умер 22 августа 1993 года в Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051141-arhivnoe-foto-dinmuhameda-kunaeva-s-suprugoy-poyavilos-v-seti/

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