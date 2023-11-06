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30 лет независимости Казахстана

Умерла личный секретарь Кунаева Зинаида Жукова

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Зинаида Жукова
Зинаида Жукова. Фото: instagram.com/museumkunaev

Из жизни ушла Зинаида Жукова, которая больше 20 лет проработала личным секретарем Динмухамеда Кунаева, передает NUR.KZ со ссылкой на информацию музея Д.А. Кунаева.

Сообщается, что Зинаида Петровна Жукова умерла 4 ноября на сотом году жизни (26.03.1924-4.11.2023). Она работала личным секретарем у Динмухамеда Кунаева с 1964 по 1986 годы.

"Приносим глубокие соболезнования родным и близким Зинаиды Петровны!" – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram-аккаунте музея.

Добавим, что Динмухамед Кунаев – государственный, партийный и общественный деятель, академик, трижды Герой Социалистического Труда.

Кунаеву более 44 лет находился в высшем руководстве Казахстана, из которых 24 года – в качестве лидера страны и более 20 лет – в составе Политбюро ЦК КПСС.

Такая информация приводится на официальном сайте, посвященном политику.

При этом с 1964 по 1986 годы Кунаев являлся главой Казахской ССР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2044374-umerla-lichnyy-sekretar-kunaeva-zinaida-zhukova/

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