Умерла личный секретарь Кунаева Зинаида Жукова

Из жизни ушла Зинаида Жукова, которая больше 20 лет проработала личным секретарем Динмухамеда Кунаева, передает NUR.KZ со ссылкой на информацию музея Д.А. Кунаева.

Сообщается, что Зинаида Петровна Жукова умерла 4 ноября на сотом году жизни (26.03.1924-4.11.2023). Она работала личным секретарем у Динмухамеда Кунаева с 1964 по 1986 годы.

"Приносим глубокие соболезнования родным и близким Зинаиды Петровны!" – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram-аккаунте музея.

Добавим, что Динмухамед Кунаев – государственный, партийный и общественный деятель, академик, трижды Герой Социалистического Труда.

Кунаеву более 44 лет находился в высшем руководстве Казахстана, из которых 24 года – в качестве лидера страны и более 20 лет – в составе Политбюро ЦК КПСС.

Такая информация приводится на официальном сайте, посвященном политику.

При этом с 1964 по 1986 годы Кунаев являлся главой Казахской ССР.