Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"На кусок хлеба не можем найти деньги": рабочие не могут получить свои зарплаты в Актюбинской области

Опубликовано:

Рабочие
Рабочие. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Больше 50 жителей Актюбинской области заявили, что им уже несколько месяцев не платят зарплату. В управлении по инспекции труда прокомментировали заявление, передает сайт телеканала КТК.

Заработанные деньги не могут получить сельчане, участвовавшие в строительстве дороги Шалкар – Бозой и расчищавшие дно озера Шалкар. На спасение высыхающего водоема, по данным телеканала, из бюджета выделяли 2,5 миллиарда тенге.

"Мы в таком положении оказались, что даже на кусок хлеба не можем найти деньги. Сегодня вот приехали в Актобе. На проезд еле нашла, у соседей попросила в долг. Чужое ведь не просим – свои, заработанные. Пусть выплатят, и мы уволимся", - пожаловалась жительница Шалкарского района Айгуль Бекмагамбетова.

Чтобы добиться выплат, рабочие собрались и приехали в областной центр в надежде встретиться с руководством компании, которая их нанимала. Но офис оказался закрыт. Директор по телефону сообщил, что в отъезде. А деньги не платит, потому что с ним самим еще не рассчитался генподрядчик – некая алматинская фирма.

Чиновники при этом настаивают, что выплатили подрядчику всю сумму.

Повара, охранники и водители теперь надеются на инспекторов по труду. Они уже обратились к ним с коллективным заявлением.

По официальным данным, общий долг по зарплате составляет свыше 10 миллионов тенге. Проверят в первую очередь подрядчика, который и нанимал людей.

"На сегодняшний день задолженность не погашена. Предписание не исполнено. В связи с этим все материалы переданы в палату частных судебных исполнителей. До сих пор оно не исполнено, штрафы не оплачены. Счета арестованы. У них на сегодняшний день финансовые затруднения", - заявил замглавы управления по инспекции труда Актюбинской области Талгат Искарин.

Источник: КТК

Ранее мы рассказывали о строителях школы в Алматинской области, которые уже пять месяцев не могут добиться выплаты своих зарплат. В подрядной организации заявили, что проводят проверку, после которой постараются решить проблему.

Отметим, в Казахстане работодатель должен выдавать зарплату не реже одного раза в месяц – это говорится в 113 статье Трудового Кодекса РК. Причем зарплата должна поступать на счет работника не позже 10 числа следующего за расчетным месяца.

Ранее мы подробно рассказывали, на сколько работодатель может задержать зарплату и должен ли он за это заплатить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2087426-na-kusok-hleba-ne-mozhem-nayti-dengi-rabochie-ne-mogut-poluchit-svoi-zarplaty-v-aktyubinskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.