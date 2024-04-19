"На кусок хлеба не можем найти деньги": рабочие не могут получить свои зарплаты в Актюбинской области

Больше 50 жителей Актюбинской области заявили, что им уже несколько месяцев не платят зарплату. В управлении по инспекции труда прокомментировали заявление, передает сайт телеканала КТК.

Заработанные деньги не могут получить сельчане, участвовавшие в строительстве дороги Шалкар – Бозой и расчищавшие дно озера Шалкар. На спасение высыхающего водоема, по данным телеканала, из бюджета выделяли 2,5 миллиарда тенге.

"Мы в таком положении оказались, что даже на кусок хлеба не можем найти деньги. Сегодня вот приехали в Актобе. На проезд еле нашла, у соседей попросила в долг. Чужое ведь не просим – свои, заработанные. Пусть выплатят, и мы уволимся", - пожаловалась жительница Шалкарского района Айгуль Бекмагамбетова.

Чтобы добиться выплат, рабочие собрались и приехали в областной центр в надежде встретиться с руководством компании, которая их нанимала. Но офис оказался закрыт. Директор по телефону сообщил, что в отъезде. А деньги не платит, потому что с ним самим еще не рассчитался генподрядчик – некая алматинская фирма.

Чиновники при этом настаивают, что выплатили подрядчику всю сумму.

Повара, охранники и водители теперь надеются на инспекторов по труду. Они уже обратились к ним с коллективным заявлением.

По официальным данным, общий долг по зарплате составляет свыше 10 миллионов тенге. Проверят в первую очередь подрядчика, который и нанимал людей.

"На сегодняшний день задолженность не погашена. Предписание не исполнено. В связи с этим все материалы переданы в палату частных судебных исполнителей. До сих пор оно не исполнено, штрафы не оплачены. Счета арестованы. У них на сегодняшний день финансовые затруднения", - заявил замглавы управления по инспекции труда Актюбинской области Талгат Искарин.

Источник: КТК

Ранее мы рассказывали о строителях школы в Алматинской области, которые уже пять месяцев не могут добиться выплаты своих зарплат. В подрядной организации заявили, что проводят проверку, после которой постараются решить проблему.

Отметим, в Казахстане работодатель должен выдавать зарплату не реже одного раза в месяц – это говорится в 113 статье Трудового Кодекса РК. Причем зарплата должна поступать на счет работника не позже 10 числа следующего за расчетным месяца.

Ранее мы подробно рассказывали, на сколько работодатель может задержать зарплату и должен ли он за это заплатить.