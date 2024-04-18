"Боремся уже три года": жители микрорайона Шымкента пожаловались на наркоманов

Жители микрорайона Нурсат в Шымкенте жалуются на обили использованных шприцов. По словам горожан, их микрорайон облюбовали наркоманы и закладчики, передает Otyrar.kz.

Как рассказали горожане журналистам, за многоквартирными домами есть участок, который и стал любимым местом наркоманов и закладчиков-наркокурьеров. Территория участка усыпана шприцами.

"Мы недавно убирали здесь, тут лежало около 500 шприцев. Это вот всего за один вечер набралось. Здесь притон наркоманов, и мы с этим боремся уже три года", — рассказал местный житель.

Люди рассказывают, что за домом также есть бесхозный котлован, который во время дождей заполняется водой. Жильцы опасаются, что туда могут упасть дети. Местные жители просят возвести на месте котлована и пристанища для наркоманов — парк.

"Там скапливается вода, а куда ей уходить? Она идет под наш дом. Этот котлован стоит тут уже 4 года. Писали в акимат там ничего не делают. Летом пыль летит. Детям приходится дышать этим и играть в грязи", — жалуется горожанин Болат Касымбеков.

Оказалось, что решить проблемы местных жителей непросто. Земля, на которой вырыт котлован, находится в частных руках.

"На счет шприцев - мы это видели, очистили территорию и обратились в компетентные органы. Там должны организовать рейдовые мероприятия.

Нас просят построить здесь парк, но этого сделать мы не можем. Здесь выкопали котлован, он в частных руках, должно начаться строительство. Мы с предпринимателем провели разъяснительную работу", — заявил заместитель акима Каратауского района Кудайберген Калдыкараев.

Кроме того, местные жители просят огородить мусорные контейнеры, отходы от которых по всему району разносят бродячие животные. В местном акимате говорят, вопрос решится, если деньги на эти цели выделят.

Напомним, ранее жители Алматы пожаловались на построенный рядом с кладбищем склад. По словам родных покойных, из-за неправильно установленного слива вода со стороны склада топит могилы. Ситуацию комментировали в акимате.

А в Актобе жильцы девятиэтажки заявили, что боятся сгореть в своих квартирах из-за соседства с кафе. По словам горожан, за последний год в заведении случилось четыре пожара. В акимате пообещали провести проверку.