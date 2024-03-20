Жильцы многоэтажки в Актобе боятся сгореть в своих квартирах из-за кафе на первом этаже

Жильцы девятиэтажки опасаются стать жертвами пожара из-за кафе на первом этаже в Актобе. По их словам, заведение горело уже четыре раза за год, передает сайт телеканала КТК.

История развернулась в жилом массиве Есет батыр - на днях здесь произошел пожар в кафе, который напугал жителей дома. Само кафе находится на первом этаже. Местные бояться сгореть в своих квартирах.

"Уже четвертый раз пожар. Первый пожар был, когда у них в кухне масло, что ли, подгорело. Соседка с седьмой квартиры, сын у нее пожарник, и он помог. Как раз машину ремонтировал. И он резко увидел и помог. А если бы его не было, этого человека?! Что было бы?!" - жалуется Бибигуль Мамбетразаева.

Отмечается, что владельца кафе в прошлом году уже штрафовали за очередное возгорание. Тем не менее он продолжает работу и даже расширяется.

Также жильцы многоэтажки пожаловались на неприятный запах - говорят, все квартиры пропитались горелым маслом.

В заведении давать комментарии отказались, а местные чиновники прокомментировали ситуацию.

"Насчет пристроек - разрешительных документов у них не имеется. На сегодняшний день была направлена мобильная группа. После выяснения всех обстоятельств мы направим материалы в государственное учреждение - государственный архитектурно-строительный контроль – для проведения проверки", - заявила и. о. руководителя отдела архитектуры и градостроительства акимата Актобе Жанаргуль Макашева.

Что будет после проверок, пока не известно. Местные жители просят закрыть кафе немедленно. По их словам, если заведение продолжит работу, то точно произойдет ЧП.

Источник: КТК.