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Полоса препятствий: мост через реку обрушился из-за паводков в Актобе (видео)

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Обрушившийся мост в Актобе
Обрушившийся мост в Актобе. Кадр из видео: КТК

На окраине Актобе паводки разрушили металлические опоры моста и он обрушился на дно. Уровень воды уже спал, но дорога для местных превратилась в полосу препятствий, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что на окраине Актобе во время половодья река Песчанка разлилась и разрушила металлические опоры переправы, а сам мост провалился в водоем.

Однако несмотря на бурлящую под переходом воду, и школьники, и взрослые продолжали по нему ходить – это единственный короткий путь, по которому жители массива Каргалы добираются до автобусной остановки, школы и работы.

Сейчас же, по данным телеканала, уровень воды снизился. Люди своими силами соорудили дорожку из деревянных блоков и досок.

Судя по кадрам, которые показали корреспонденты, жителям приходится спускаться по крутому склону одной части обрушившегося моста, удерживаясь за счет деревянных досок и паллетов, а затем также подниматься наверх, хватаясь за выступающие опоры. Но пожилые люди с трудом преодолевают этот путь.

"Я все время переживаю, когда моя мама не может за пенсией сходить, здесь поликлиника. Я понимаю, сейчас паводки, дома сносит. Каждый раз вот эта проблема, мы стрессуем, звоним", – рассказала одна из местных жителей Жазира Кашкенова.

При этом в акимате сообщили, что мост бесхозный и потому его некому обслуживать, но жителям окраины все же обещали помочь.

"Специалисты отдела ЖКХ города Актобе совместно с акиматом района обследуют данный мост. Примем соответствующее решение. Если состояние моста восстановление позволяет, то будут приниматься меры по восстановлению данного моста", – сообщил аким района Алматы в Актобе Асланбек Шуиншалиев.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2086706-polosa-prepyatstviy-most-cherez-reku-obrushilsya-iz-za-pavodkov-v-aktobe-video/

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