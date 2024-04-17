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Рейсы Air Astana снова отменили и перенесли из-за наводнения в Дубае

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Самолет авиакомпании Air Astana
Самолет Air Astana. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Представители Air Astana вновь сообщили об отмене и переносе некоторых рейсов из Дубая из-за сложной ситуации с наводнениями, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В Air Astana сообщили, что рейсы КС897/КС898, запланированные на 17 апреля по маршруту "Алматы-Дубай-Алматы", отменяются в связи с закрытием аэропорта Дубая.

"Пассажиры могут перебронировать билеты на альтернативные даты или оформить возврат по месту приобретения", – говорится в сообщении.

При этом рейс КС205 от 17 апреля по маршруту "Астана-Дубай" был перенаправлен в аэродром города Фуджейра также в связи с закрытием аэропорта в пункте назначения. Ожидаемое время вылета в Дубай 18 апреля в 08:20 по местному времени.

"Обратный рейс КС206 по направлению "Дубай-Астана" переносится на 18 апреля 10:00 местного времени", – добавили представители авиаперевозчика.

В случае дальнейших изменений авиакомпания пообещала предоставить дополнительную информацию. Пассажиров попросили проверять статус рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт.

"Air Astana сожалеет о неудобствах, вызванных сильным ливнем в Дубае, и надеется на скорейшее восстановление работы аэропорта", – подчеркнули в пресс-службе компании.

Напомним, вчера сообщалось, что в Дубае из-за сильных ливней затопило улицы, здания и метрополитен, в воде утопают даже взлетно-посадочные полосы аэропорта.

Позже стало известно, что проливные дожди и наводнения временно парализовали Дубай – аэропорты приостановили вылеты, сотни пассажиров были вынуждены оставаться на ночь. В соседнем Омане из-за большой воды погибли люди.

Также мы писали о том, что в Дубае во время урагана оказались известные казахстанские блогеры Арман Юсупов и Карина Оксукпаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2086700-novye-izmeneniya-proizoshli-v-raspisanii-aviareysov-air-astana-iz-za-navodneniya-v-dubae/

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