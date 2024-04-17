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"Это жесть": Юсупов и Оксукпаева стали свидетелями стихии в Дубае, куда улетели с детьми (видео)

Опубликовано:

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева
Арман Юсупов и Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/yussupov21

Популярные казахстанские блогеры Арман Юсупов и Карина Оксукпаева показали затопленные улицы Дубая. В мегаполисе ОАЭ семья сейчас находится с детьми, передает NUR.KZ.

В Дубае из-за сильных ливней затопило улицы, здания и метрополитен. Накануне наблюдался сильный шторм. Небывалые дожди временно парализовали Дубай - аэропорты приостановили вылеты, сотни пассажиров были вынуждены оставаться на ночь.

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева стали свидетелями стихии. Видео, снятое накануне вечером на улицах Дубая, Карина разместила в сторис своего Instagram.

Из-за большой воды паре было проблематично добраться до дома, где находились дети, мама Карины и няня малышей.

"Ребята, жесть, в Дубае тоже потоп. Мы не можем уехать. Мне Домика (грудной малыш Карины - прим. ред.) кормить надо срочно, но ни такси, ничего. Я уже не знаю, на лодке ехать что ли. Я не знаю, что делать", - рассказала взволнованная молодая мама.

Не без трудностей, но супруги добрались до своего жилища, а после показали лежащие на улице вещи - плетеные кресла и стулья, купальники, которые слетели вниз с верхних этажей высоток. Все это - результат обрушившегося вчера урагана на Дубай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2086592-eto-zhest-yusupov-i-oksukpaeva-stali-svidetelyami-stihii-v-dubae-kuda-uleteli-s-detmi-video/

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