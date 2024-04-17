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Как обстоят дела с рейсами из затопленного Дубая, рассказали в аэропорту Астаны

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Девушка смотрит вверх на таблицы с расписанием рейсов
Девушка у расписания рейсов в аэропорту: Pixabay

Из-за погодных условий в ОАЭ о задержанных и отмененных рейсах по маршруту Астана – Дубай – Астана сообщили в аэропорту столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Международный аэропорт Астаны информирует о последних изменениях в расписании рейсов авиакомпании Fly Dubai и Air Astana. Сегодняшние рейсы авиакомпании Fly Dubai FZ1303 и FZ1307 на прилет, а также FZ1304 и FZ1308 на вылет были отменены.

Кроме того, сегодня ожидается прибытие вчерашнего задержанного рейса авиакомпании Air AstanaKC2060. Утром в 07:25 был осуществлен рейс KC205 по маршруту Астана – Дубай. Обратный рейс ожидается ночью", — сообщает пресс-служба аэропорта в Telegram-канале.

Для получения актуальной информации о рейсах пассажирам рекомендуют обращаться к представителям авиакомпании.

Также информацию о рейсах можно получить на официальном сайте Международного аэропорта Астаны www.nn-airport.kz и через колл-центр столичного аэропорта 8 (7172) 702-999.

Накануне сообщалось, что в Дубае из-за сильных ливней затопило улицы, здания и метрополитен, в воде утопают даже взлетно-посадочные полосы аэропорта.

Позже стало известно, что проливные дожди и наводнения временно парализовали Дубай – аэропорты приостановили вылеты, сотни пассажиров были вынуждены оставаться на ночь. В соседнем Омане из-за большой воды погибли люди.

Накануне вечером Air Astana сообщила о переносе рейсов из Дубая (ОАЭ) в Алматы и Астану, которые должны были состояться 16 апреля. Уже сегодня в авиакомпании вновь выступили с заявлением касательно отмены рейсов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2086574-kak-obstoyat-dela-s-reysami-iz-zatoplennogo-dubaya-rasskazali-v-aeroportu-astany/

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